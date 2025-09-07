  • Новость часаЧасть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    7 сентября 2025, 06:37 • Новости дня

    Суд отменил решение Мурманской области усыплять агрессивных бездомных животных

    Апелляционный суд отменил решение Мурманской области усыплять бездомных животных

    Tекст: Антон Антонов

    Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал недействительным пункт закона Мурманской области, позволявший усыплять агрессивных бездомных животных.

    Речь идет о разрешении усыплять бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессию, на 11-й день после отлова, передает РИА «Новости».

    Этот пункт оспорили в суде. Истец указывал, что такой срок противоречит Гражданскому кодексу, по которому владельцы могут искать пропавших животных до полугода. Кроме того, отмечалось, что невозможно надежно определить, есть ли у животного владелец, если у животного нет чипа или клейма, а ухоженный вид может меняться из-за травмы или болезни.

    Сотрудники временных центров в течение трех дней публикуют информацию о найденных животных, в результате чего владельцам и потенциальным новым хозяевам дается только семь дней для поиска. Проведение мероприятий по поиску владельцев животных либо новых владельцев для животных региональным законом не предусмотрено.

    Мурманский областной суд первоначально отклонил иск, но апелляционный суд поддержал истца и признала пункт закона недействующим. Участвующий в деле адвокат Александр Минтюков заявил, что животных, скорее всего, будут отправлять в приюты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 17 разрешили разрешили усыплять бездомных собак после изменения законодательства, позволяющего субъектам самостоятельно решать вопросы об обращении с бездомными животными.

    6 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отошли с ряда позиций в лесополосах у Константиновки, что связано с острой нехваткой личного состава на этом направлении, сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер».

    По его словам, ВСУ испытывают дефицит личного состава в районе Константиновки, передает РИА «Новости». «Вестер» сообщил, что украинские подразделения массово отступают из лесополос на тыловые позиции, стараясь избежать прямых боестолкновений с российскими военными. По его словам, отряд «Русь» после освобождения Часова Яра продвинулся более чем на километр в сторону Константиновского рубежа и занял ряд опорных пунктов, несмотря на подготовленную оборону ВСУ.

    «Они избегают стрелкового боя и каких-то пехотных сражений, подтягивая подразделения БПЛА. А сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорит об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах», – заявил «Вестер».

    Он добавил, что украинская сторона пытается контратаковать малыми группами ранее утраченные позиции, однако такие попытки не приводят к успеху: ВСУ несут серьезные потери и не могут вернуть утраченные участки.

    Константиновка расположена на подконтрольной ВСУ территории ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих города были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. ВС России ранее взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    6 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице задержана гражданка Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку, а также установили ее связь с украинскими спецслужбами, сообщили в правоохранительных органах.

    Силовые структуры задержали в Москве гражданку Украины Головаш А. К., сотрудничавшую с украинскими спецслужбами и имевшую при себе взрывчатку, передает ТАСС.

    Головаш обвиняется по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, предполагающей наказание за незаконные действия с взрывчатыми веществами. В ходе следствия Мещанский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде подтвердили арест, но подробности предоставлять отказались.

    Из дела следует, что задержанная имеет навыки конспирации, противодействия правоохранителям и обладает широкими криминальными связями, в том числе за пределами России. Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали женщину в ЛНР, которую подозревают в корректировке ракетных ударов Киева. В Ярославской области правоохранители задержали украинку во время сборки бомбы в палатке. Псковская таможня задержала украинку с более 1 млн гривен на границе.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    6 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО

    Эксперт Мамрадзе заявил о падении реального доверия грузин к ЕС и НАТО

    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Население Грузии в реальности весьма скептически относится к перспективам сотрудничества с ЕС и НАТО, и результаты опросов не всегда это отражают, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан страны к ЕС – с 80 до 50 процентов и объяснял это тем, что Евросоюз финансирует в Грузии «революционные процессы в интересах «глубинного государства». На днях ЕС сообщил, что, по данным новых опросов, более 70 процентов граждан Грузии хотят вступления страны в Евросоюз.

    Как считает аналитик, «такие нестыковки в цифрах являются типичным для Грузии феноменом».

    «Скепсис в обществе к ЕС и тем более к НАТО налицо. Однако когда дело доходит до опросов или до официальных слов, то срабатывает определенный инстинкт – надо говорить «как положено», что мы стремимся в обе эти организации», – сказал Мамрадзе. «Иначе немедленно на тебя навесят ярлык «пророссийского предателя». И это довлеет над многими, даже если опросы проводятся инкогнито», – отметил он.

    «В реальности уровень доверия граждан в Грузии в ЕС на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки, – не более 50 процентов», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По словам эксперта, «что касается НАТО, про блок и про то, что Грузии обещали место в нем еще в 2008 году, как бы забыли».

    «На мой взгляд, поворотным моментом стало вступление в 2017 году в НАТО Черногории, которую Грузия объективно опережала по всем параметрам. Общество не могло не видеть этого – мы лучше, а приняли ее. Обидно! Понятно, что сработала геополитика, в том числе вопрос российских военных баз в Абхазии и Цхинвальском регионе (так в Грузии называют Южную Осетию – прим. ВЗГЛЯД). Но тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прямо заявил, что Грузия выполнила все домашние задания НАТО, и теперь мяч на стороне Североатлантического альянса. После этого натовцы сами перестали говорить о неких «домашних заданиях», выставление которых доходило до маразма», – сказал Мамрадзе.

    Он обратил внимание на то, что и грузинская оппозиция активно не фокусирует внимание на вступление Грузии в НАТО, делая акцент на членство в Евросоюзе. «События вокруг Украины сами показала, что «натовская морковка» закончилась, – считает эксперт. – Будем проводить совместные учения, совершенствовать армию, и это уже хорошо и, наверное, достаточно».

    По его словам, «снижение интереса к НАТО и ЕС вовсе не означает, что растут пророссийские настроения». «Есть «красная линия» – вопрос территориальной целостности. Да, следует развивать экономические, гуманитарные связи, туризм, но проблемы Абхазии и Южной Осетии, их признания Россией, – это принципиально для Грузии и ее общества», – сказал он.

    Аналитик назвал «верным» стремление Грузии углублять взаимодействие с другими соседями – Азербайджаном, Турцией и Арменией. «Этот курс стратегически важен, это позволяет Грузии и самой становиться сильнее и привлекательнее, и четче позиционировать себя в геополитике в роли важного звена экономических, энергетических проектов, в том числе крайне необходимых для Европы», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма. Президент Грузии помиловал лидеров оппозиции. Власти Тбилиси выразили возмущение по поводу утечки внутренней переписки в Брюсселе.

    6 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26

    Генерал Попов: Серийное производство ПД-26 может начаться через пять лет

    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Серийный выпуск нового двигателя ПД-26 может начаться в течение пяти лет, потому для этого нужно масштабировать узлы и агрегаты двигателя ПД-35, разработки которого были уже на финальной стадии, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. На необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26 указал президент Владимир Путин.

    «На авиационных выставках о двигателе ПД-26 ранее говорили намеками, разговоры о нем оставались за кадром, только думали о проекте нового самолета и двигателя к нему», – отмечает генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

    Эксперт предположил, что двигатель ПД-26 будут устанавливать на самолеты, «близкие к тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76 и пассажирскому Ил-96». «У «Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») были разработки нового транспортного самолета. Рано или поздно надо будет заменять двигатели на самолетах Ан-124 («Руслан»), двигатели для которого производились на украинском предприятии «Мотор Сич». Также в России рассчитывают на базе Ан-124 сделать новую модель», – рассуждает собеседник.

    По его словам, двигатель ПД-26 – это шаг к возрождению производства всей линейки военной и гражданской авиации на территории России. Попов напомнил, что ранее при создании двигателей ПД-8 и ПД-14 появились возможности масштабировать одну конструкцию в другую, «был создан новый подход в технологии разработки турбореактивных двигателей для самолетов новых поколений». Поэтому, скорее всего, «удачное проектирование перенесли на ПД-26, когда только получили эффективную отдачу от газогенератора с тягой 35 тонн».

    «Серийный выпуск данного двигателя может начаться в течение пяти лет. Это минимальный срок для подготовки подобного производства. Разработки ПД-35 были уже на финальной – стендовой базе испытаний, благодаря этому опыту нет больших рисков при испытаниях ПД-26. Практически нужно только масштабировать размерность двигателя, а также отдельных узлов и агрегатов. Наверняка уже существует большинство технических наработок и заложена промышленная производственная база», – предположил Попов.

    Финальные испытания ПД-26 будут проводиться на летающей лаборатории. Сейчас для этого используются самолеты Ил-76, на которых заменяется один из четырех двигателей.

    «Одновременно надо создавать будущую линию сборки, обучать инженерно-технический персонал, специалистов-станочников, которые будут строить турбину. Особенно сложны в производстве лопатки входного компрессора и непосредственно самой турбины. Для этого используются металлокерамические покрытия, а также различные титановые сплавы», – добавил генерал-майор.

    Попов считает, что сейчас нужно брать из загашников уникальные разработки авиационно-космической отрасли и «смелее реализовывать их».

    «Российские бренды должны возрождаться, они должны звучать везде, чтобы в мире знали, что мы никогда не вставали перед Западом на колени», – подчеркнул собеседник.

    Накануне в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре президент России Владимир Путин указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – сказал Путин.

    По словам президента, реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения. «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил глава государства.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что этот тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах. Работы ведутся в сотрудничестве Министерства промышленности и торговли РФ и ПАО «Ил».

    6 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти рекомендовали гражданам срочно покинуть Белоруссию после задержания поляка по обвинению в шпионаже перед учениями «Запад-2025».

    МИД Польши рекомендовал гражданам покинуть Белоруссию, передает «Коммерсант». Ведомство заявило, что тем, кто уже находится в стране, следует уехать любыми доступными средствами. В официальном сообщении говорится, что в случае ухудшения ситуации эвакуация может стать значительно сложнее или невозможной.

    Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский подчеркнул: «Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее».

    Заявление последовало после задержания гражданина Польши 1998 года рождения на территории Белоруссии. По информации белорусских силовиков, поляк подозревается в сборе сведений о совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025», запланированных на 12-16 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы. Белоруссия выразила протест Польше после этого задержания. Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии в случае провокаций на учениях «Запад-2025».

    6 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спонсировавшие украинскую армию иностранные компании стали врагами Российской Федерации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская сторона ведет уважительный диалог с теми, кто при уходе с рынка выполнил все обязательства, указал Песков, передает ТАСС.

    Однако тем, кто поступил непорядочно, возвращение обойдется дорого, подчеркнул он.

    «Те, кто финансировал ВСУ, – это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал Песков.

    Ранее президент Владимир Путин напоминал, что многие европейские компании, ранее ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сейчас рассчитывают вернуться при смягчении ограничений.

    Также он указывал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

    6 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области, сообщает Минобороны России. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска», – заявили в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по позициям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили до 240 военнослужащих, шесть бронированных машин, 22 автомобиля и западное орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, противник потерял свыше 200 человек, пять бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Также были уничтожены станции радио- и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и топлива.

    Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований, по оценке Минобороны, составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, действуя в районах Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих, также уничтожены две бронированные машины, восемь автомобилей и западное артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла удары по технике и живой силе в районах Степногорск, Малая Токмачка и Антоновка, ликвидировав до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия и шесть безэкипажных катеров.

    По данным Минобороны, с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение по складам и пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбито пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотников, 627 зенитных комплексов, 24 973 танка и других бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивной артиллерии, 29 289 орудий и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    6 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальные службы России способны отслеживать общение в самых различных мессенджерах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков, говоря о ситуации с WhatsApp и Telegram, заявил, что любые мессенджеры представляют собой «абсолютно прозрачную систему», передает ТАСС.

    «И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», – указал он.

    По его словам, это необходимо учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

    До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин пояснял, что власти не принуждают граждан к удалению аккаунтов в зарубежных соцсетях.

    Ранее Песков заявлял, что иностранные мессенджеры необходимо сохрянять в России для поддержания конкуренции с отечественной платформой Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    6 сентября 2025, 11:00 • Новости дня
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка

    Работодатели с 2026 года получили право выплачивать сотрудникам миллион рублей

    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2026 году компании смогут поощрять сотрудников выплатой до 1 млн рублей за рождение ребенка без налоговых отчислений.

    Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка без налогообложения, передает РИА «Новости» . Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.

    «С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка», – заявил Абрамов.

    Эксперт отметил, что бизнес заинтересован в сохранении кадров и активно ищет способы стимулировать рождаемость. По словам Абрамова, работодатели предпочитают поддержать уже работающих сотрудников, чтобы увеличить их лояльность и быстрее вернуть их после декретного отпуска. Такой подход, по мнению председателя, выгоден и компаниям, и сотрудникам.

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году – развитие сотрудничества на Дальнем Востоке для мира и процветания.

    Ранее депутаты предложили освободить от НДФЛ женщин с детьми. А вице-премьер правительства России Татьяна Голикова выступила против идеи установить оплату за рождение ребенка, отметив, что этот вопрос не связан с трудом.

    6 сентября 2025, 11:42 • Новости дня
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразила свыше 2,5 тыс. целей на Украине с начала спецоперации, сообщил на стенде центра «Воин» на Восточном экономическом форуме командир группы Герой России снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый.

    По его словам, потери Вооруженных сил Украины от действий группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с начала спецоперации превысили 2,5 тыс. целей, передает ТАСС.

    Якубов рассказал, что снайперская группа активно работала на курском направлении и сейчас находится в зоне спецоперации. «Группа продолжает работать. На сегодняшний день группа поразила более двух с половиной тысяч целей», – подчеркнул Якубов.

    Он также рассказал о планах по развитию снайпинга в России, отметив, что основам меткой стрельбы будут обучать детей, чтобы выявлять наиболее одаренных и предоставлять им дополнительное образование и навыки для будущей военной или спортивной карьеры. Якубов сообщил, что в рамках этой программы планируется работа как с учебным, так и с огнестрельным оружием, а также организация сборов для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту России единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» в Якутии, позволяющий вести огонь на дистанции до 4 км. Россия внедрила новые тактики снайперской стрельбы в рамках спецоперации на Украине.

    6 сентября 2025, 13:13 • Новости дня
    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы

    Во Владивостоке был задержан французский велосипедист Софьян Сехили

    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Владивостоке задержан велопутешественник из Франции Софиан Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии и дважды въезжал на территорию России.

    Французский велопутешественник Софиан Сехили был задержан во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России, передает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах Приморья, речь идет о попытке въезда в страну без необходимых разрешений.

    По информации издания «Еж» со ссылкой на французские СМИ, Сехили намеревался установить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. На момент задержания он уже во второй раз пытался попасть на территорию России. Первый раз спортсмен въехал в страну с территории Грузии, но в Астраханской области покинул Россию, чтобы продолжить путешествие по Казахстану, Таджикистану и Монголии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили ввести уголовную ответственность и тюремное заключение за попытку незаконного выезда за границу. Бывший замначальника полиции Одесской области покинул территорию Украины и сбежал за границу.

    6 сентября 2025, 17:04 • Новости дня
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

    Исследования продолжались несколько лет, из них три года были регламентированными доклиническими испытаниями, сказала Скворцова в интервью «Известиям».

    Вакцина готова к применению и ожидает разрешения на дальнейшие этапы, добавила она.

    По словам Скворцовой, доклинические испытания подтвердили безопасность препарата даже при многократном использовании, а также его высокую эффективность. Ученые наблюдали уменьшение размеров опухоли и замедление ее роста на 60–80% в зависимости от вида заболевания. Кроме того, отмечено увеличение выживаемости благодаря применению вакцины.

    Первой целью применения станет колоректальный рак, а разработки вакцин против глиобластомы и некоторых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, находятся на продвинутом этапе.

    Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в конце сентября – середине октября начнется экспериментальное применение отечественной мРНК-вакцины от рака для первой группы пациентов с меланомой.

    До этого Гинцбург говорил, что первые пациенты начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы.

    6 сентября 2025, 09:58 • Новости дня
    Россия поставила рекордный объем сои в США

    США закупили рекордный объем сои у России в июле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем импорта российских соевых бобов в США в июле достиг рекордных 16,8 млн долларов, втрое превысив показатели мая этого года, следует из анализа данных американской статслужбы.

    В июле США приобрели у России соевых бобов на 16,8 млн долларов, передает РИА «Новости». Это стало абсолютным максимумом за всю историю двусторонней торговли. В мае текущего года Штаты возобновили закупки соевых бобов в России после перерыва почти на полтора года. Всего США в июле импортировали соевых бобов на 61,3 млн долларов. Главными экспортерами стали Аргентина (20,2 млн долларов), Канада (20,1 млн долларов), Россия (16,8 млн долларов), Украина (3,1 млн долларов) и Уругвай (819 тыс. долларов). Сами США также являются крупным поставщиком сои – в июле страна экспортировала бобов на 761,3 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США впервые с 1992 года были закуплены у России куриные яйца. Россельхознадзор опроверг факт поставок яиц в США. В США выросла доля голодающих взрослых.

    6 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков из трех человек, сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

    Расчет ударных и разведывательных беспилотников совместно со штурмовиками уничтожил троих боевиков, сказал собеседник РИА «Новости».

    Операторы БПЛА обеспечивали прикрытие и координировали действия российских бойцов, предоставляя им информацию о позициях противника в реальном времени. Один из боевиков был уничтожен стрелковым огнем с земли, двое других – ударами с воздуха.

    По словам офицера, слаженное взаимодействие беспилотников и наземных подразделений позволило успешно выполнить боевую задачу и полностью ликвидировать группу.

    Ранее группировка «Север» сообщала, что ВСУ активизировались в районе Юнаковки и попытались провести контратаки, однако до освобождения населенного пункта осталось недолго.

    До этого бойцы группировки засекли возрастных штурмовиков ВСУ у Сум.

    6 сентября 2025, 07:07 • Новости дня
    Кобяков заявил о невозможности диалога с узурпатором власти Зеленским

    Tекст: Ирма Каплан

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции отверг возможность вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», – приводит  РИА «Новости» его слова.

    Кобяков указал на то, что Западу стоило бы это увидеть, но для этого необходим «глаза и желание».

    «В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 млн человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов», – сказал Кобяков.

    Мирные инициативы американского президента, по его словам, могли бы принести результат на пути к миру.

    «Они могли бы вылиться в результативную историю», отметил советник российского президента, если бы США, к примеру, отключили Starlink. Все бы закончилось сразу же.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

