Суд отменил решение Мурманской области усыплять агрессивных бездомных животных

Апелляционный суд отменил решение Мурманской области усыплять бездомных животных
Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал недействительным пункт закона Мурманской области, позволявший усыплять агрессивных бездомных животных.
Речь идет о разрешении усыплять бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессию, на 11-й день после отлова, передает РИА «Новости».
Этот пункт оспорили в суде. Истец указывал, что такой срок противоречит Гражданскому кодексу, по которому владельцы могут искать пропавших животных до полугода. Кроме того, отмечалось, что невозможно надежно определить, есть ли у животного владелец, если у животного нет чипа или клейма, а ухоженный вид может меняться из-за травмы или болезни.
Сотрудники временных центров в течение трех дней публикуют информацию о найденных животных, в результате чего владельцам и потенциальным новым хозяевам дается только семь дней для поиска. Проведение мероприятий по поиску владельцев животных либо новых владельцев для животных региональным законом не предусмотрено.
Мурманский областной суд первоначально отклонил иск, но апелляционный суд поддержал истца и признала пункт закона недействующим. Участвующий в деле адвокат Александр Минтюков заявил, что животных, скорее всего, будут отправлять в приюты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 17 разрешили разрешили усыплять бездомных собак после изменения законодательства, позволяющего субъектам самостоятельно решать вопросы об обращении с бездомными животными.