В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.8 комментариев
Работников объектов сельского хозяйства решили обучить защите при теракте
Работников Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства собираются обучать способам защиты и действиям при угрозе или в случае теракта, следует из документа об антитеррористической защищенности объектов указанных ведомств.
В документе отмечается, что такие меры обязательны для всех объектов, вне зависимости от категории. Отмечается, что сотрудники будут проходить обучение по способам защиты и действиям в экстренных ситуациях, связанным с террористической угрозой, передает РИА «Новости».
Документ устанавливает проведение регулярных инструктажей, учений, тренировок персонала, в том числе по безопасной эвакуации. Предусмотрена разработка алгоритмов действий при обнаружении подозрительных лиц и предметов, а также размещение наглядных пособий на объектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объекты Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства делят на три категории по уровню риска в рамках антитеррористической защищенности. К первой категории относят объекты с микроорганизмами высокой патогенности, критически важные и потенциально опасные объекты, где в случае теракта может пострадать более 500 человек. Ко второй группе причисляют объекты с возможным числом пострадавших от 50 до 500 человек, к третьей – с числом менее 50 человек.
На особо важных и опасных объектах сельского хозяйства внедрят средства противодействия беспилотникам.
Для объектов первой и второй категорий предусмотрены дополнительные меры: вооруженная охрана, строгий пропускной и внутриобъектовый режимы, инженерно-технические средства защиты, бесперебойная связь, видеонаблюдение за периметром и воздушным пространством.