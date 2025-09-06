Российские войска получили модульные FPV-дроны «Ключ 10» нового поколения

Tекст: Алексей Дегтярев

Стартовали массовые поставки модульных FPV-дронов «Ключ 10» для российских подразделений, сказал Барс ТАСС.

По его словам, в основе новинки – модульная конструкция, позволяющая за очень короткий промежуток времени поменять видеомодуль, чтобы работать на другой частоте управления.

«Если бойцам нужна другая частота, они могут за 10 секунд заменить модуль, и работать на требуемой частоте», – заявил Барс. Такая возможность позволяет войскам быстро адаптироваться к условиям фронта и менять каналы радиоуправления при необходимости.

Аппарат впервые демонстрируют на слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. В зоне спецоперации система применяется уже около двух месяцев.

Представители подразделений отмечают, что новинка дает существенное тактическое преимущество, несмотря на небольшие доработки. Барс также добавил, что модульный дрон «Ключ 10» стал первым подобным аппаратом в России.

Ранее в субботу гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщал, что выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук в месяц.

До этого российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам.