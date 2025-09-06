Минобрнауки сообщило о доведении лимита платного приема в вузы в ноябре

Tекст: Алексей Дегтярев

Университеты после этого смогут скорректировать свои расчетные значения по платному набору, предоставив обоснование для изменений, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что отсутствие верхней границы по количеству платных мест негативно влияет на качество образования, поскольку объем коммерческого приема должен соответствовать реальным возможностям вузов, таким как кадровое и материально-техническое обеспечение.

Постепенное внедрение регулирования затронет только определенный перечень направлений подготовки, который еще предстоит сформировать. Итоговое количество мест будет согласовываться межведомственным рабочим органом с участием федеральных органов власти, являющихся учредителями вузов. Решение будет закреплено постановлением правительства на один год, после чего проведут анализ итогов кампании и внесут необходимые изменения.

В ведомстве указали, что основной целью введения регулирования платного приема является сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы страны.

По мнению министерства, регулирование платного приема позволит скорректировать структуру подготовки кадров, повысить качество образования, а также обеспечить гарантии дальнейшего трудоустройства выпускников.

Ранее сообщалось, что в крупнейших вузах России в 2025 году сохраняется или увеличивается число бюджетных мест на направлениях «Экономика» и «Юриспруденция».

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Госдуме приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. Теперь правительство будет контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов в зависимости от потребностей экономики.