Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
Мэр Горловки в ДНР сообщил о прицельных ударах ВСУ по автобусам города
После атаки дронов ВСУ на Никитовский район Горловки три автобуса получили повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«По уточненной информации, в поселке шахты им. Н. А. Изотова повреждены три автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов», – сказано в посте.
Ранее Приходько сообщил, что дрон ВФУ нанес целенаправленный удар по автобусу маршрута № 2 в поселке шахты им. Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки).
Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в результате ночного обстрела центральной части Горловки был ранен местный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.
Кроме того, в результате удара украинского беспилотника по вышке сотовой связи в поселке шахты имени Изотова в Горловке жители оказались