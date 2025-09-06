Мэр Горловки в ДНР сообщил о прицельных ударах ВСУ по автобусам города

Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи

Обнародован список сайтов, доступных при ограничениях интернета

Tекст: Валерия Городецкая

В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.

В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.

