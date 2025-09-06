Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
AW&ST сообщил о поставках ракет ERAM на Украину в октябре
Журнал AW&ST сообщил о поставках ракет ERAM на Украину в октябре
США могут поставить Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM в октябре текущего года, сообщил журнал Aviation Week & Space Technology (AW&ST).
Поставки ударных боеприпасов повышенной дальности (ERAM), как ожидается, будут поставляться украинским и американским вооруженным силам в больших количествах. <...> Хотя Украине разрешено закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых десяти экземпляров запланирована на октябрь», – пишет Aviation Week & Space Technology (AW&ST).
По данным журнала, ERAM появилась всего за 14 месяцев с момента публикации заявки в августе 2024 года. Поставка опытных образцов крылатых ракет воздушного базирования запланирована на октябрь. Это продукт новой организации, созданной ВВС США несколько лет назад в рамках Управления вооружений Центра управления жизненным циклом.
Вышеозначенные боеприпасы – это ответ на запрос об ускорении закупок, разработки и массового производства оружия воздушного базирования для Пентагона, добавили авторы материала.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза», а «коалиция желающих» согласилась поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности.