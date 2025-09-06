  • Новость часаНа ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США признали Европу угрозой мира на Украине
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26
    Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины
    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет
    Русские дети записали обращение после провала «антимигрантского» экзамена
    Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    6 сентября 2025, 05:56 • Новости дня

    AW&ST сообщил о поставках ракет ERAM на Украину в октябре

    Журнал AW&ST сообщил о поставках ракет ERAM на Украину в октябре

    Tекст: Ирма Каплан

    США могут поставить Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM в октябре текущего года, сообщил журнал Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

    Поставки ударных боеприпасов повышенной дальности (ERAM), как ожидается, будут поставляться украинским и американским вооруженным силам в больших количествах. <...> Хотя Украине разрешено закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых десяти экземпляров запланирована на октябрь», – пишет Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

    По данным журнала, ERAM появилась всего за 14 месяцев с момента публикации заявки в августе 2024 года. Поставка опытных образцов крылатых ракет воздушного базирования запланирована на октябрь. Это продукт новой организации, созданной ВВС США несколько лет назад в рамках Управления вооружений Центра управления жизненным циклом.

    Вышеозначенные боеприпасы – это ответ на запрос об ускорении закупок, разработки и массового производства оружия воздушного базирования для Пентагона, добавили авторы материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза», а «коалиция желающих» согласилась поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности.


    5 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины

    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан мог вернуть Украине старые МиГ-29

    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    @ Daniele Faccioli/Stocktrek Image/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Азербайджан, который в свое время приобрел МиГ-29 у Украины, теперь мог их вернуть. Если информация об этом окажется достоверной, то такое развитие событий может иметь негативные последствия, ведь самолеты являются носителями бомб с УМПК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29.

    «Протянутая Владимиром Путиным рука для приветствия Ильхама Алиева на полях саммита ШОС говорит о том, что Москва открыта к диалогу с Баку. В последние месяцы отношения России и Азербайджана обострились, а азербайджанские власти выступали с целым рядом резких заявлений, в том числе о действиях российской армии на Украине», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он допустил, что республика Закавказья может оказывать военную помощь Киеву. «Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Дело в том, что у противника появились бомбы, сделанные по образцу российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) с дальностью в 60 километров. Но противоборствующая сторона испытывает проблемы с количеством носителей. В этой роли выступают в том числе МиГ-29», – указал собеседник.

    «Если Баку решит поставить технику украинским ВС, то это будет только на руку Киеву. К тому же азербайджанские власти приобрели истребители именно у Украины. Сейчас они заинтересованы в замене этих машин американскими F-16. То есть позиция республики – в случае подтверждения подлинности распространяемых в соцсетях фотографий бывших азербайджанских МиГ-29 на вооружении противника – сведется к тому, что они просто вернули самолеты», – рассуждает эксперт.

    Он допустил, что речь может идти о двух-трех переданных украинской стороне истребителях. «Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», – отметил аналитик. По его мнению, если эти сведения окажутся достоверными, то такой расклад потенциально несколько осложнит продвижение ВС России в зоне спецоперации. 

    «В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», – заключил Кнутов.

    Ранее проект The War Zone заподозрил Азербайджан в передаче Украине МиГ-29. Такое предположение аналитики портала сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии истребителя Воздушных сил ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для азербайджанских ВВС: синий, серый и фиолетово-серый цвета. Сообщается, что самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    «Хотя вероятность того, что фотография была обработана, сохраняется, на данный момент нет никаких оснований считать ее подделкой», – говорится в материале. TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

    Истребители остались на Украине после начала спецоперации, а затем, судя по всему, были реквизированы украинскими властями для нужд своих воздушных сил, считают аналитики. «Неясно, были ли другие самолеты перекрашены в украинский камуфляж, который скрывал бы их прежнюю принадлежность», – отметили эксперты, предположив, что Баку мог «неофициально» оказывать Киеву другую поддержку.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее местное издание Caliber со ссылкой на источники сообщило, что Баку снимет запрет на поставки вооружения украинской стороне в случае продолжения атак на газовые объекты Азербайджана на Украине.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что хотя в отношениях страны с Баку есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Алиевым и перекинулся с ним парой слов.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича после оценки последствий ассоциации с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обсуждение урегулирования конфликта на Украине зашло в тупик спустя три недели после саммита на Аляске, Трамп и Путин теперь возлагают ответственность за отсутствие прогресса на Европу, сообщает CNN.

    Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин единогласно возложили ответственность за застой мирных переговоров по Украине на европейские страны, сообщает CNN.

    Трамп потребовал от Европы увеличить участие в урегулировании ситуации во время телефонного разговора с европейскими лидерами. В то же время, по данным СМИ, именно союзники США в Европе продолжают дипломатические усилия, разрабатывая возможные гарантии безопасности для Украины на случай мирного соглашения.

    Трамп также сообщил, что планирует вновь связаться с Путиным, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги по урегулированию.

    На вопрос о новых санкциях против России Трамп отказался дать однозначный ответ, заявив: «Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны, либо недовольны. Если недовольны – вы это увидите».

    Американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которых, по словам Зеленского, они обсудили экономические меры давления на Россию и возможные способы «лишить российскую военную машину денег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного звонка Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальные власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Индия официально отвергла требование бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти, сообщает Bloomberg. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что страна продолжит импорт этого ресурса, несмотря на введение Вашингтоном 50% тарифов на российскую нефть.

    В ходе выступления министр отметила: «Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать».

    По словам Ситхараман, Индия будет исходить из своих экономических интересов при выборе поставщиков энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила позицию Индии, которая отказалась следовать требованиям США.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти. Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, и сопроводил публикацию совместным фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

    Комментарии (16)
    5 сентября 2025, 11:04 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости референдума по территориям Украины
    Путин заявил о необходимости референдума по территориям Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Любые решения по территориям на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин, можно принимать только после референдума, проведение которого невозможно при военном положении.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с конституцией Украины любые договоренности по территориям должны утверждаться на референдуме, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин подчеркнул, что проведение такого референдума невозможно в нынешних условиях военного положения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме при их достижении.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    Комментарии (18)
    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт

    «Калашников» начал производство новых АК-308 для иностранных заказчиков

    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Мария Иванова

    К октябрю первая партия модернизированных автоматов АК-308 под патрон 7,62х51 NATO будет изготовлена для иностранных заказчиков после успешных испытаний, сообщили в концерне «Калашников».

    АО «Концерн «Калашников» приступило к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков, передает Telegram-канал концерна.

    Контракт предусматривает выпуск оружия под патрон 7,62х51 NATO, а первую партию планируется завершить в октябре 2025 года. В концерне отмечают, что модернизированный АК-308 прошел все необходимые испытания, подтвердив готовность к серийному производству.

    Среди конструктивных новшеств – складной регулируемый приклад АК-12, новая крышка ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни и цевье улучшенной формы. В магазине автомата появились окна для контроля количества патронов, а диоптрический прицел заимствован у АК-12, с возможностью стрельбы в сумерках и на ближних дистанциях.

    Унификация схемных решений связана с положительным боевым опытом АК-12.

    Спрос на АК-308 за рубежом остается стабильно высоким, что обеспечивает формирование портфеля заказов на оружие уже на 2026 год.

    Напомним, 1 сентября концерн «Калашников» выпустил первую партию компактных автоматов АМ-17.

    Ранее компания начала модернизацию автомата АК-15 по результатам испытаний в зоне спецоперации на Украине.

    Компания также сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 13:30 • Новости дня
    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США

    Американист Дудаков: Переименовать Минобороны США гораздо проще, чем проводить реформы

    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп обещал провести аудит военного бюджета США и сократить его, пересмотреть большое количество военных контрактов. Но его администрация сосредоточена на косметических изменениях. Возвращение Минобороны название «министерство войны» – очередная полумера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее СМИ узнали о намерении главы Белого дома подписать указ о переименовании Минобороны США.

    «У Дональда Трампа имеется некая предрасположенность к переименованию всего и вся. Так, он сменил название Мексиканского залива на «Залив Америки», пытался переименовать Персидский залив в Арабский. Теперь руки главы Белого дома дотянулись до Пентагона, который, по его задумке, вновь станет «министерством войны», – отметил американист Малек Дудаков.

    Такой шаг собеседник назвал попыткой Трампа скрыть собственную неспособность проводить реальные реформы. «Он ранее обещал провести аудит военного бюджета США и сократить его, пересмотреть большое количество военных контрактов, уволить неэффективных чиновников. Пока особого прогресса на этом направлении американский президент не достиг», – напомнил собеседник.

    «Да, в Штатах расторгли некоторые контракты, начали увольнять военных-трансгендеров из армии. Но речь идет все же о косметических изменениях, но никак не о структурном преобразовании. Решение о переименовании укладывается в эту логику: сделать такое гораздо проще, чем проводить реформы Пентагона, которые давным-давно назрели», – подчеркнул Дудаков.

    По его мнению, отсутствие решительных действий со стороны команды Трампа связано со страхом. «Администрация США, вероятно, опасается прибегать к радикальному подходу, потому что американская военная машина может просто рухнуть. Поэтому они стараются действовать полумерами или использовать инструменты пиара вроде этого самого переименования», – заключил спикер.

    Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Дональд Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании американского министерства обороны в «министерство войны». Это одна из нескольких инициатив, выдвинутых администрацией США в рамках кампании «дух воина» в Пентагоне.

    Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предписывает использовать «министерство войны» в качестве дополнительного названия для министерства обороны, наряду с такими терминами, как «военный министр» для главы ведомства Пита Хегсета, уточняет телеканал. При этом неясно, потребуется ли для этого одобрение Конгресса.

    Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год. В 1949 году оно было переименовано в министерство обороны США. В июне Трамп уже высказывался за возвращение прежнего названия. «Если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», – сказал тогда американский лидер.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а ранее на этой неделе группировка также освободила Федоровку.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Между тем за прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над населенными пунктами Камышеваха в ДНР, Новоселовка в Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории ДНР в полосе действий группировки.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять бронемашин и 12 орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, бригады теробороны, бригады и полка нацгвардии.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 бронемашины и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, полка нацгвардии.

    Противник потерял более 450 военнослужащих, бронемашину и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области. На этой неделе они также освободили Федоровку в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Североморске прошла торжественная церемония подъема флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

    Церемония подъема военно-морского флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» прошла в главной базе Северного флота в Североморске, передает ТАСС.

    Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на мероприятии отметил: «Корабль «Иван Папанин» – особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний».

    Проект 23550 был разработан конструкторским бюро «Алмаз» Объединенной судостроительной корпорации, а строительство корабля велось на «Адмиралтейских верфях». Заложен корабль был в апреле 2017 года, спущен на воду в октябре 2019 года. Весной 2023 года «Иван Папанин» совершил переход из Балтийского в Баренцево море и прибыл в Североморск для дальнейших испытаний.

    Корабль обладает водоизмещением около 9 тыс. тонн, дальностью плавания около 10 тыс. миль и автономностью до 70 суток. Его ледовый класс Arc7 позволяет преодолевать льды толщиной свыше полутора метров. На борту размещены 76-мм артиллерийская установка, вертолетная площадка и ангары для беспилотной техники.

    Платформа сочетает возможности патрульного корабля, ледокола и буксира. «Иван Папанин» будет выполнять охрану и мониторинг водных ресурсов в Арктике, сопровождать и буксировать задержанные суда, участвовать в спасательных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой ледокол «Иван Папанин» планируют передать ВМФ летом 2025 года. Испытания судна назначили на весну 2025 года. Ледокол будет обеспечивать защиту интересов России в Арктике.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Медведев назвал чушью предложения по гарантиям безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал предложения так называемой «коалиции желающих» по мерам безопасности для Украины.

    Он назвал подобные инициативы «чушью собачьей» и «ересью», передает РИА «Новости».

    «Это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая – то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте», – заявил Медведев, добавив, что никаких последствий это иметь не будет.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Он  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Туск пообещал ответные меры Польши на учения в Белоруссии

    Туск заявил о готовности Польши принять меры при провокациях Белоруссии

    Туск пообещал ответные меры Польши на учения в Белоруссии
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» будут зафиксированы провокации.

    Польша готовится применить «особые меры» в отношении Белоруссии в случае провокаций во время учений «Запад-2025», заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    «Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации», – сказал Туск. Он также назвал совместные белорусско-российские учения «агрессивными» и утверждал, что они симулируют нападение.

    Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на белорусской территории. В маневрах примут участие военнослужащие России и Белоруссии; отрабатываются задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, отражению ударов с воздуха, борьбе с диверсионными группами, а также планирование применения ядерного оружия.

    В ответ на эти учения Польша совместно с НАТО проводит дивизионные маневры «Железный защитник» с участием около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну вызвали в МИД Белоруссии. Белорусские дипломаты заявили ему решительный протест и вручили ноту в связи с действиями гражданина Польши Гжегожа Гавела.

    В МИД Белоруссии подчеркнули, что Гавел обвиняется в совершении акта шпионажа на территории республики. Командование армии Литвы объявило о начале учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 13:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америка потеряла Россию и Индию, он прикрепил к своей публикации совместное фото российского президента Владимира Путина, премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубоко-глубоко в Китае. Пусть ждет их долгое и процветающее совместное будущее», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    При этом он заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    CNN сообщил о страхе Трампа сорвать переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России способно затормозить переговоры по Украине, сообщил канал CNN.

    Президент США Дональд Трамп опасается, что принятие жестких мер против России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    По информации канала, американский лидер считает, что усиление давления на Москву может «подорвать переговоры», несмотря на требования ужесточить политику в отношении России.

    CNN отмечает, что после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошло уже почти три недели, однако заметного прогресса в мирном процессе не достигнуто. Источник подчеркивает, что Трамп «все больше расстраивается из-за отсутствия прогресса», а также задумывается о степени своего личного участия в организации встречи между Путиным и Владимиром Зеленским.

    Телеканал напоминает, что ранее Трамп публично угрожал Путину «серьезными последствиями» в случае продолжения конфликта, но в частных беседах он выражает опасение, что подобные заявления могут навредить диалогу. Кроме того, США уже дали понять союзникам, что готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае достижения мирного соглашения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Киеву пообещали предоставить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский отказался пропускать в Словакию нефть из России
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»
    Митволь попросил Путина о помиловании
    ЧФ начал испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    Минцифры раскрыло список сайтов для работы при отключении интернета
    Убийцы российского туриста в Грузии осуждены на 18 лет

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации