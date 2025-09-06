Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
В Еврокомиссии поприветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, указав на то, что подобные стремления в отношении НАТО – «это другой вопрос». Европейская комиссия позитивно отреагировали на позицию Москвы в этом вопросе, сказала представитель ЕК Паула Пиньо.
Пресс–секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо приветствовала слова президента России Владимира Путина о желании Украины вступить в ЕС, пишет портал Euractiv. «Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», – заявила она журналистам в пятницу.
В четверг 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине после возможного прекращения вооруженного конфликта, на что российский лидер ответил в пятницу, что западные войска на Украине станут законными целями для России.
«Украина сама должна принять решение о размещении войск на своей территории. Вклад этих 26 стран означает, что они готовы внести свой вклад каким–либо образом. Будь то войска, будь то усиление украинских вооруженных сил, [или] укрепление Украины», – добавила Пиньо.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва не выступала против стремления Киева к европейской интеграции. Ранее Путин заявил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо с точки зрения национальной безопасности России.
В Пекине российский лидер отметил долгосрочные риски для безопасности России, связанные с возможным вступлением Украины в НАТО.