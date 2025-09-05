Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Премьер Монголии назвал «Силу Сибири – 2» проектом века
Премьер Монголии сообщил о стратегическом значении «Силы Сибири – 2» для страны
Газопровод «Сила Сибири – 2» ежегодно обеспечит Монголии 50 млрд куб. м газа, открывая новые экономические возможности и укрепляя региональное сотрудничество, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Газопровод «Сила Сибири – 2» станет одним из крупнейших энергетических проектов XXI века, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Это, конечно, один из самых крупных проектов целого века. Уверен, что это станет серьезной организационной работой». Премьер также поблагодарил всех участников и поздравил с реализацией данного проекта.
По словам премьера, проект обладает стратегическим значением для монгольской экономики и ежегодно позволит прокачивать 50 млрд куб. м газа. Занданшатар отметил, что газопровод принесет новые возможности национальной экономике и станет важным ресурсом для решения актуальных задач страны.
Кроме того, Занданшатар заявил, что сотрудничество России, Китая и Монголии в энергетической сфере способствует укреплению политического доверия, привлечению инвестиций и развитию региональной интеграции. Он отметил значимость программы создания экономического коридора между тремя странами для развития всеобъемлющего партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Китай и Монголия поддержали строительство газопровода «Сила Сибири-2», который пройдет по территории Монголии и предусматривает рыночное ценообразование.
Монголия завершила подготовку к старту реализации проекта, который предусматривает транзит газа в Китай.