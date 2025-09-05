Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
В рамках Восточного экономического форума Газпромом и Монголией был подписан меморандум о возможной газификации Улан-Батора, что может улучшить экологическую ситуацию и индустриальное развитие города.
Соглашение между российским концерном и властями Монголии было заключено на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.
В ходе рабочей встречи глава Газпрома Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в газовой сфере.
Особое внимание стороны уделили преимуществам использования природного газа как эффективного и экологичного ресурса для улучшения уровня жизни жителей Улан-Батора и развития промышленности. В сообщении также подчеркивается важность экологических аспектов и экономической эффективности при реализации подобных проектов.
В присутствии Миллера и Занданшатара меморандум был подписан заместителем председателя правления Газпрома Виталием Маркеловым и вице-премьером Монголии Сайнбуянгийн Амарсайханом.
В сообщении Газпрома отмечается: «В присутствии Алексея Миллера и Гомбожавына Занданшатара заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что страна завершила подготовку к запуску реализации газопровода «Сила Сибири – 2», который предусматривает транзит российского газа в Китай.