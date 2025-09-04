Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
Московский студент получил 25 лет за подготовку подрыва газопроводов
Суд приговорил студента из Москвы к 25 годам за подготовку диверсии по заданию СБУ
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему студенту из Москвы, признав его виновным в подготовке подрыва газопроводов.
Студент-фармацевт Георгий Воронков получил 25 лет лишения свободы за подготовку подрыва газопроводов по заданию куратора Службы безопасности Украины, сообщает ТАСС. Воронкова признали виновным сразу по нескольким статьям, в том числе в госизмене, диверсионной деятельности и подготовке диверсии.
Как огласил судья, «Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить подсудимому 25 лет лишения свободы, из которых 4 года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, со штрафом 800 тыс. рублей».
Студент Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко частично признал вину, но от раскаяния отказался. Воронкова также внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Подсудимый обвинялся в подготовке подрыва двух газопроводов в Воронеже по заданию СБУ.
