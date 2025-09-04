ФАС предложила меры для стабилизации цен на топливо

ФАС предложила увеличить переработку нефти для стабилизации цен

Tекст: Дарья Григоренко

Замглавы ФАС Виталий Королев заявил на Восточном экономическом форуме, что после насыщения рынка ожидается стабилизация цен на автозаправках. «Мы предлагаем меры, направленные на полное удовлетворение спроса, чтобы увеличить переработку, увеличить поставки на соответствующие региональные нефтебазы. Как только мы поставим в полном объеме [топливо] для продаж на бирже и [последующей] доставки, уверен, что цены будут также стабилизироваться», – подчеркнул Королев, передает ТАСС.

Он отметил, что ведомство ожидает скорого завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а вертикально интегрированные компании уже работают над ростом переработки и выводом заводов на полную мощность. По его словам, эти меры должны обеспечить рынок достаточными объемами топлива.

ФАС также рекомендует дальневосточным АЗС закупать топливо не только на местных предприятиях, но и на заводах Сибири, например, на Омском НПЗ. Королев пояснил, что хотя поставки из Сибири требуют более сложной логистики, сам ресурс обходится дешевле и это позволит сделать конечную цену на топливо более конкурентной, особенно для независимых компаний.

Он добавил, что разница в ценах между заводами сохраняется, однако ФАС следит за ситуацией и работает над устранением этого диспаритета.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что топливный рынок России остается стабильным, ситуация с обеспечением светлыми нефтепродуктами находится под постоянным контролем Минэнерго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд. Власти России приняли решение продлить запрет на экспорт бензина. В кабмине пояснили, что эта мера направлена на поддержание стабильности на рынке топлива внутри страны.