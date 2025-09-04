Инвестиционный стратег Бахтин: Ставки по вкладам упадут до 14-15%

Tекст: Алексей Дегтярев

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков после сентябрьского заседания Центробанка снизится до 14-15%, сказал Бахтин «Газете.Ru».

По его словам, привлекательность коротких вкладов сроком до полугода будет сохраняться дольше, чем по долгосрочным депозитам.

Бахтин отметил, что снижение ставок связано с возможным решением Центробанка снизить ключевую ставку с 18% до 16% или 17% на заседании 12 сентября. Эксперт пояснил, что ситуация в российской экономике требует решительных мер, при этом сохраняется высокий рост зарплат, усиливаются инфляционные ожидания, а рубль демонстрирует тенденцию к ослаблению.

По информации Центробанка, на конец августа средняя максимальная ставка по вкладам на срок до 90 дней составляла 15,34%, от 91 до 180 дней – 15,36%, от 181 дня до года – 14,42%, более года – 12,99%. В начале января 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших банков достигала 21,72% годовых.

В августе Минфин увеличил уровень возмещения банкам по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов.