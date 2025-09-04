Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Вынесен приговор топ-менеджеру «Компьюлинк» по делу о котельных для Котовска
Лефортовский суд столицы признал топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Олега Попова винновым в мошенничестве по делу о строительстве котельных в городе Котовске в Тамбовской области.
Попов признан виновным, ему назначили четыре с половиной года колонии общего режима, передает ТАСС.
При этом его освободили в зале суда, поскольку он отбыл срока наказания в СИЗО.
В 2022 году экс-замглавы Тамбовской области Игоря Кулакова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве котельных в городе Котовск.
По версии следствия, в городе планировалось построить шесть блочно-модульных котельных, по итогам конкурса было заключено соглашение с ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», принявшем на себя обязательство за свой счет создать и реконструировать объекты.