Вынесен приговор топ-менеджеру «Компьюлинк» по делу о котельных для Котовска

Tекст: Алексей Дегтярев

Попов признан виновным, ему назначили четыре с половиной года колонии общего режима, передает ТАСС.

При этом его освободили в зале суда, поскольку он отбыл срока наказания в СИЗО.

В 2022 году экс-замглавы Тамбовской области Игоря Кулакова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве котельных в городе Котовск.

По версии следствия, в городе планировалось построить шесть блочно-модульных котельных, по итогам конкурса было заключено соглашение с ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», принявшем на себя обязательство за свой счет создать и реконструировать объекты.