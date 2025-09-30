Кириенко подарил картину выставочному залу Союза художников Абхазии

Google LLC отказался от требований к телеканалам «Спас» и Russia Today

Tекст: Вера Басилая

Google отказался от своих требований запретить российским СМИ взыскивать судебные неустойки с корпорации в иностранных судах. Это решение, по мнению представителя адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, стало первой победой российских СМИ над Google в американской юрисдикции, пишут «Ведомости».

В отношении «Спаса» соглашение вступает в силу сразу, а в отношении RT – после получения специальной лицензии OFAC из-за американских санкций против канала. Даже если лицензия не будет выдана, перспектив для Google добиться положительного исхода в суде уже не осталось, отметил юрист.

Процедура лицензирования не мешает процессам, которые RT инициировал в зарубежных судах.

Владельцы телеканалов считают это соглашение первым шагом к глобальному урегулированию спора с Google, включая возможную разблокировку каналов и выплату неустоек.

Ранее российские СМИ уже добились признания и исполнения своих решений в судах ряда стран, таких как Турция, Испания, Венгрия, ЮАР и другие. Юристы связывают стратегию Google с нежеланием раскрывать судебные риски для активов Alphabet за рубежом.

Напомним, российские СМИ, включая RT, «Царьград» и «Спас», подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона, запрещающее добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.

Сумма денежных требований российских телеканалов к Google уже превысила капитализацию материнской компании Alphabet.