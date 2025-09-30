Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Кириенко подарил картину выставочному залу Союза художников Абхазии
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба посетили обновленное здание Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии.
Торжественное открытие зала назначено на 1 октября, когда пройдет выставка «Под южным небом» с работами абхазских и российских мастеров.
В ходе визита Кириенко вручил художественный подарок – картину абхазского живописца Леварсы Бутба «Абраскил», сообщает пресс-служба абхазского лидера в Telegram-канале. Отмечается, что «это произведение символизирует глубокую связь с культурным наследием и историей народа Абхазии».
Реконструкция выставочного зала позволила создать современное музейное пространство, отвечающее международным стандартам. Ожидается, что обновленный зал откроет новые возможности для демонстрации богатой национальной коллекции и привлечения посетителей.
Напомним, накануне Кириенко прибыл в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы и Независимости республики.
Ранее он сообщил, что Государственный музей боевой славы Абхазии будет включен в российскую грантовую программу, которая поддержит учреждение в обновлении и дальнейшей работе.
Также Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции набережной в Сухуме.