Российские войска освободили Северск Малый в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.