Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.
Марьинка оказалась полностью разрушена ВСУ
Единственная жительница Марьинки Галина заявила, что город после боевых действий ВСУ полностью уничтожен и нуждается в полном строительстве заново.
По ее словам, город Марьинка полностью разрушен Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Единственная оставшаяся жительница, Галина, рассказала, что восстановить город уже невозможно.
«Города фактически нет. И вряд ли его восстановят. Не то чтобы смысла нет. Тут нужно грейдеры затянуть, снести все под ноль и ставить просто многоквартирный комплекс», – заявила она.
По словам Галины, многие жители города лишились своего жилья, и для возвращения жизни в Марьинку потребуется строительство новых домов.
