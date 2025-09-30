  • Новость часаДробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    Почему русский язык снова становится популярным на Украине
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    В Польше задержали украинца по делу о подрыве «Северных потоков»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 14:43

    Марьинка оказалась полностью разрушена ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственная жительница Марьинки Галина заявила, что город после боевых действий ВСУ полностью уничтожен и нуждается в полном строительстве заново.

    По ее словам, город Марьинка полностью разрушен Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Единственная оставшаяся жительница, Галина, рассказала, что восстановить город уже невозможно.

    «Города фактически нет. И вряд ли его восстановят. Не то чтобы смысла нет. Тут нужно грейдеры затянуть, снести все под ноль и ставить просто многоквартирный комплекс», – заявила она.

    По словам Галины, многие жители города лишились своего жилья, и для возвращения жизни в Марьинку потребуется строительство новых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских войск из трех населенных пунктов в Донбассе. ВС России эвакуировали из Красногоровки танк «Царь мангал». Российский боец рассказал о попытках ВСУ забрать подбитый танк Leopard в ДНР.

    29 сентября 2025, 19:02
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    30 сентября 2025, 05:17
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    30 сентября 2025, 10:40
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    30 сентября 2025, 06:19
    Тело замученного жителя ДНР обнаружили на позициях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Кировска в ДНР было обнаружено тело местного мужчины с признаками жестокой расправы, найденное в блиндаже, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

    Тело мирного жителя, замученного боевиками киевского режима, было обнаружено бойцами группировки «Запад» на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в силовых структурах, добавив, что мужчина, предположительно местный житель, был незаконно задержан и подвергнут пыткам. По словам представителя силовых ведомств, «бойцы штурмовых подразделений группировки войск 'Запад' на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя».

    Согласно источнику, мужчина скончался еще до того, как российские штурмовики заняли украинские позиции. Тело погибшего было найдено прикованным стяжками в одном из блиндажей. Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Кировска в ДНР. Все преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами Следственного комитета России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Подразделения ВС России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.

    30 сентября 2025, 08:12
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Дерилово российские силы начали наступательные действия на Дробышево в ДНР, одновременно продвинувшись и заняв 25% территории Новоселовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали наступление на Дробышево в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что после освобождения Дерилово 27 сентября силы России продолжили активное продвижение в южном направлении, расширяя контроль по флангам.

    Он заявил: «После освобождения населенного пункта Дерилово ДНР ВС продолжили продвижение в южном направлении, дополнительно расширяя зону контроля по флангам. На данный момент идут активные подготовительные мероприятия для освобождения Дробышево».

    Помимо действий в районе Дробышево российские войска продвинулись в Новоселовке ДНР, где взяли под огневой контроль четверть населенного пункта. Марочко подчеркнул, что это стало возможным после завершения подготовительных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Российские военные ранее продвинулись в районе пяти поселений в ДНР. В Северск были переброшены группы с иностранными солдатами.

    30 сентября 2025, 12:30
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

    А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    30 сентября 2025, 07:17
    ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России зафиксировало массированную атаку украинских беспилотников на территории пяти российских регионов, большинство целей сбиты над Воронежской и Белгородской областями.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, передает РИА «Новости». По данным Минобороны РФ, наибольшее количество аппаратов было перехвачено над Воронежской областью – 26 единиц. В Белгородской области сбиты 25 беспилотников, в Ростовской – 12, в Курской – 11, в Волгоградской – семь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Ведомство также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Специалисты рассказали о мерах усиления защиты автовокзалов на юге России от возможных атак БПЛА.

    29 сентября 2025, 17:29
    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО

    Губернаторы Подмосковья и Рязанской области рассказали о региональных практиках реабилитации ветеранов СВО

    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России необходимо масштабировать два ключевых направления поддержки участников СВО: создание комплексных реабилитационных центров и адаптацию жилья для военнослужащих, получивших инвалидность. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Рязанской области Павел Малков. Ранее в Москве прошло заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей.

    «Одна из наших региональных практик, которую можно масштабировать на федеральном уровне и перенести в другие регионы, – это адаптация жилья для участников СВО, получивших инвалидность. Это крайне деликатная и сложная работа, требующая учета множества нюансов, например, при создании комфортных условий для ветерана, потерявшего обе ноги в ходе специальной военной операции. Эту задачу мы решаем совместно с фондом «Защитники Отечества», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Кроме того, мы развиваем и отрабатываем механизмы предоставления участникам СВО земельных участков или альтернативных компенсаций. Эти процессы в регионе автоматизированы для повышения удобства и оперативности», – добавил он.

    Еще одной региональной практикой, заслуживающей распространения, губернатор Рязанской области Павел Малков назвал создание комплексных реабилитационных центров.

    «В нашей области работает центр «Сосновый бор», полностью перепрофилированный для участников СВО. Причем реабилитацию они проходят вместе с семьями – женами, детьми, родителями. Такой подход помогает бойцам быстрее восстановиться как психологически, так и физически. Кроме того, в учреждении применяются передовые методики диагностики, лечения и реабилитации, а также используется самое современное оборудование. Здесь также активно развиваются адаптивные виды спорта», – отметил глава региона.

    Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прошедшие выборы открыли участникам СВО возможности в политике.

    30 сентября 2025, 02:14
    Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.

    «По словам генерала Гаврилюка, ожидается поставка Украине новых самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen», – заявил он в интервью «Би-би-си».

    В материале отмечают, что с лета вооружение США поставляется Украине через новую программу под названием PURL (что расшифровывается как «Список приоритетных потребностей Украины»).

    Схема такова: европейские союзники закупают оружие у США и передают его Киеву. Несколько стран ЕС и Канада уже согласились коллективно предоставить для этого 2 млрд долларов. Гаврилюк подтвердил, что первые партии этого оружия уже прибыли на Украину.

    При этом заместитель министра обороны не скрывает, что объемы и темпы поставок уменьшились, отметили в редакции британского СМИ.

    По словам Гаврилюка, Киев попросил у своих партнеров как минимум 10 систем средней дальности Patriot. Но он дал уклончивый ответ на вопрос, насколько острый дефицит ракет и боеприпасов для защиты от российских атак испытывает Украина.

    «Гаврилюк сказал, что силы обороны Украины используют ракеты Patriot «исключительно для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты». По всей видимости, Киев просто не может позволить себе использовать эти средства против других целей, к примеру, крылатых ракет», – отметили авторы статьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16, но поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задержались из-за ожидания новых самолетов из США, на что успели пожаловаться в Раде.

    29 сентября 2025, 16:56
    Цивилева: Комиссия Госсовета обсудила расширенную помощь тяжелораненым бойцам СВО

    Замминистра обороны Анна Цивилева назвала главную задачу государства в поддержке ветеранов СВО

    Цивилева: Комиссия Госсовета обсудила расширенную помощь тяжелораненым бойцам СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, получат дополнительную поддержку от государства. По словам заместителя министра обороны Анны Цивилевой, фонд «Защитники Отечества» уже работает над расширением мер реабилитации, переобучения и трудоустройства. В понедельник в Москве состоялось заседание комиссии Госсовета, посвященное поддержке ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

    «Наша главная задача – в соответствии с указом президента Владимира Путина обеспечить ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, всеми социальными мерами и гарантиями. Для этого была создана новая структура – фонд «Защитники Отечества», который работает с демобилизованными участниками СВО и семьями погибших военнослужащих», – сообщила Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель министра обороны.

    «На заседании комиссии Госсовета мы также обсуждали оказание расширенной помощи тем, кто получил тяжелые ранения. Мы должны обеспечить их современными техническими средствами реабилитации, помочь переоборудовать жилые помещения, предоставить право участвовать в различных льготных программах по переобучению и трудоустройству», – подчеркнула она. По словам Цивилевой, эта категория военнослужащих находится на особом контроле у главы государства.

    Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, главы субъектов Федерации и другие.

    В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

    «Сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг – в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны», – подчеркнул помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

    «Мы сформулировали более 40 проектов поручений президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества», администрации президента. По результатам рассмотрения в столь представительном составе мы конкретизируем эти предложения, обсудим их с правительством и после детальной отработки представим главе государства», – отметил Игорь Бабушкин, глава комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прошедшие выборы открыли участникам СВО возможности в политике.

    30 сентября 2025, 09:51
    Пушилин сообщил об изменении ситуации у Красного Лимана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате недавнего освобождения Серебрянского лесничества российские войска добились продвижения на ряде направлений около Красного Лимана, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, оперативная обстановка в районе Красного Лимана изменилась после освобождения Серебрянского лесничества, передает ТАСС.

    Пушилин сообщил, что после успешного освобождения подразделения России продвинулись в нескольких направлениях, включая участки с ожесточенными боями возле Шандриголова и Дерилова.

    Он также отметил, что российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области. По его словам, зона контроля расширяется на юге республики, где ранее вся территория была освобождена Восточной группировкой войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ за последнее время предприняли десять попыток вернуть населенный пункт.

    30 сентября 2025, 09:01
    ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитные подразделения украинской пехоты и беспилотники были переброшены в район Купянска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские войска направили значительные резервы, включая элитную пехоту и беспилотные летательные аппараты, в район Купянска, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА». По его словам, украинская армия продолжает нести потери как среди личного состава, так и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Артем Марочко сообщил о переброске националистических батальонов ВСУ в Купянск. Министерство обороны России заявило о контроле над большей частью города Купянск.

    30 сентября 2025, 07:27
    ВСУ расстреляли из танка пытавшихся сдаться в плен сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На константиновском направлении в ДНР четверо украинских военных погибли после того, как их обстрелял танк ВСУ, когда они пытались сдаться, сообщил военнослужащий подразделения «Шторм» «Южной» группировки войск с позывным «Тефтель».

    По его словам, украинские военные открывали огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен российским силам на константиновском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». «Тефтель» добавил, что однажды противник находился в одном здании и попытался сдаться, подняв руки, однако по ним был открыт огонь со стороны украинского танка. «Это здание все сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось», – сообщил боец. В других случаях при попытке сдаться украинские солдаты также подвергались обстрелу со стороны своих же подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы подразделения «Север» сообщили о действиях заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды помешали бойцам ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    30 сентября 2025, 10:55
    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные оказались в сложном положении у Клебан-Быкского водохранилища, потерпев неудачу при попытке покинуть занимаемые ими позиции, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ попытались покинуть позиции у Клебан-Быкского водохранилища, однако были уничтожены, передает ТАСС.

    Пушилин сообщил, что российские подразделения прижали противника к водохранилищу и продолжают наступать, несмотря на тяжелые условия. По словам Пушилина, противник оказался в неудобной позиции и попытался вырваться, но был остановлен и понес потери.

    Глава ДНР также отметил, что на красноармейском направлении российские штурмовые подразделения продолжают продвижение сразу по нескольким ключевым направлениям.

    Он добавил, что на добропольском выступе российские военнослужащие удерживают позиции и расширяют контролируемую зону, несмотря на заявления ВСУ о якобы снятии этого участка с карты боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артобстрела.

    30 сентября 2025, 06:58
    Сальдо оценил шансы завершения конфликта на Украине в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что завершение конфликта на Украине в текущем году маловероятно из-за влияния западных элит.

    По его словам, говорить о вероятном завершении конфликта на Украине до конца года преждевременно, передает РИА «Новости». Сальдо заявил: «Заканчивать войну – это общая задача, но говорить, что она закончится в этом году, было бы преждевременно. Поведение киевской власти показывает, что они пока не готовы к миру – есть внешнее давление, есть попытки затянуть конфликт со стороны радикальной части западных элит».

    Он также подчеркнул, что Россия сохраняет инициативу в военной и экономической сферах. «Так что мы готовы к любому сценарию. Мир возможен – но он должен быть честным и безопасным для наших людей», – добавил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо заявил, что попытки украинских военных высаживаться на Тендровской косе были бессмысленными. Украинские войска потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.

    30 сентября 2025, 13:29
    Командование обеспечило штурмовикам России вход в Кировск без потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление штурмовиков Западной группировки ВС РФ на Кировск в ДНР завершилось без потерь благодаря использованию нестандартной тактики командования, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.

    По его словам, взвод штурмового отряда Западной группировки вооруженных сил России успешно вошел в Кировск в Донецкой народной республике, не понеся потерь, пишет ТАСС.

    По словам Серпа, перед штурмовыми группами стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Командир подчеркнул: «В самом начале наступательных действий у нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать, штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска».

    Он отметил, что противник в ходе наступления осуществлял сопротивление, активно используя FPV-дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при попытке бегства из Кировска под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

