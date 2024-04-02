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Российский боец рассказал о попытках ВСУ забрать подбитый танк Leopard в ДНР
Российский боец «Бошка» рассказал о безуспешных попытках ВСУ забрать подбитый танк Leopard в ДНР
Военные ВСУ пытаются забрать из зоны активных боев подбитый на Донецком направлении танк Leopard, чтобы он не достался российским военным, заявил командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка», награжденный орденом Мужества.
Танк Leopard был подбит артиллерией около трех недель назад в окрестностях Марьинки, передает РИА «Новости».
«Бошка» рассказал, что для уничтожения Leopard достаточно одного точного попадания САУ. «Если с первого раза попадает, то все. Не особо он там и бронированный… Конкретно в него попасть надо», – сказал военный РФ.
Российские военные намерены забрать танк себе, однако пока мешают интенсивные бои. Изначально Leopard был в «серой зоне», сейчас уже под контролем Российской армии, которая продвинулась.
Военный рассказал, что у украинцев есть обязательное задание забрать танк, чтобы он не стал трофеем для ВС РФ, однако это им не удается.
После уничтожения Leopard «Бошка» получил орден Мужества. Награды также получили военные из его взвода.
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