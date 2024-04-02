Российский боец рассказал о попытках ВСУ забрать подбитый танк Leopard в ДНР

Российский боец «Бошка» рассказал о безуспешных попытках ВСУ забрать подбитый танк Leopard в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Танк Leopard был подбит артиллерией около трех недель назад в окрестностях Марьинки, передает РИА «Новости».

«Бошка» рассказал, что для уничтожения Leopard достаточно одного точного попадания САУ. «Если с первого раза попадает, то все. Не особо он там и бронированный… Конкретно в него попасть надо», – сказал военный РФ.

Российские военные намерены забрать танк себе, однако пока мешают интенсивные бои. Изначально Leopard был в «серой зоне», сейчас уже под контролем Российской армии, которая продвинулась.

Военный рассказал, что у украинцев есть обязательное задание забрать танк, чтобы он не стал трофеем для ВС РФ, однако это им не удается.

После уничтожения Leopard «Бошка» получил орден Мужества. Награды также получили военные из его взвода.

Ранее стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине.