Ученые узнали, что выросшие в доме с собакой дети реже болеют астмой

Tекст: Ирма Каплан

Исследователи проанализировали образцы пыли из домов 1050 малышей в возрасте от трех до четырех месяцев и наблюдали за ними, пока им не исполнилось пять лет. За этот период у 6,6% детей была диагностирована астма, пишет Daily Mail.

Анализ показал, что у детей, подвергавшихся воздействию повышенного содержания аллергена Can f1, который содержится в коже и слюне собак, риск развития заболевания легких был на 48% ниже по сравнению с другими детьми.

У них также, по–видимому, улучшилась функция легких - о чем свидетельствовал тест, позволяющий определить, сколько воздуха они могут выдохнуть за одну секунду после глубокого вдоха.

По словам ученых из больницы для больных детей в Торонто, Канада, этот защитный эффект был сильнее у детей, которые подвергались более высокому генетическому риску ухудшения функции легких.

Автор исследования доктор Джейкоб Маккой, который представил свои результаты на конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме, сказал, что в этом исследовании изучались аллергены домашних животных, выделяемые собаками и кошками.

«Мы обнаружили, что, в то время как аллергены кошек не выявили никакой связи, воздействие аллергенов собак было связано с улучшением функции легких и снижением риска развития астмы. Мы не знаем, почему это происходит; однако мы знаем, что как только человек становится чувствительным к собачьим аллергенам, у него могут усилиться симптомы астмы», – заявил он.

Маккой пояснил, что раннее воздействие собачьих аллергенов может предотвратить сенсибилизацию, возможно, путем изменения микробиома носа – смеси микробов, живущих внутри носа, – или путем некоторого воздействия на иммунную систему.

«Наши результаты подчеркивают потенциальную защитную роль аллергенов собак, но нам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять связь между воздействием аллергенов собак в раннем возрасте, функцией легких и астмой в раннем детстве», – добавил он.

