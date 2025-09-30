Обломки БПЛА в Белгородской области спровоцировали пожар в хозпостройке

Tекст: Ирма Каплан

«В Белгородском районе в поселке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошел пожар в хозпостройке. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль», – сказано в посте.

Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, но данные о последствиях уточняются.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА в ночь на понедельник. Четыре беспилотника были уничтожены над Московским регионом, жертвами атаки дронов в Подмосковье стали пожилая женщина и ребенок. В результате двух ракетных обстрелов Белгорода за сутки получили ранения три человека, включая 17-летнего подростка.