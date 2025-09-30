  • Новость часаПутин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    30 сентября 2025, 00:57 • Новости дня

    Обломки БПЛА в Белгородской области спровоцировали пожар в хозпостройке

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об отражении над регионом атаки БПЛА, обломки одного из которых спровоцировали пожар в хозпостройке поселка Майский.

    «В Белгородском районе в поселке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошел пожар в хозпостройке. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль», – сказано в посте.

    Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, но данные о последствиях уточняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА в ночь на понедельник. Четыре беспилотника были уничтожены над Московским регионом, жертвами атаки дронов в Подмосковье стали пожилая женщина и ребенок. В результате двух ракетных обстрелов Белгорода за сутки получили ранения три человека, включая 17-летнего подростка.

    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    29 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Путин одобрил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    В Министерстве юстиции России подчеркивали, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий или нарушению прав человека внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам.

    На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.

    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    29 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал высокую оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер Max, подробно разобрав его технологические особенности.

    Эксперт отметил, что Max – не просто альтернатива зарубежным платформам, а фундамент будущей российской цифровой экосистемы, передают «Известия». «Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу – он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», – заявил Шуцман.

    По его мнению, запуск собственного мессенджера для России – вопрос национальной безопасности, и Max уже проявил себя как технологически зрелый продукт. Шуцман обратил внимание на надежную архитектуру платформы, выразив восхищение тем, как приложение выдержало резкий рост аудитории. Он также подчеркнул компактный размер приложения – около 24 мегабайт, что, по мнению эксперта, говорит о высоком качестве инженерных решений.

    Шуцман сравнил развитие Max с китайским WeChat, указав, что интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями создает потенциал для роста до уровня многофункционального суперприложения. Особое внимание специалист уделил цифровому ID, назвав его ключевым конкурентным преимуществом для верифицированного доступа к сервисам. Также к достоинствам платформы он отнес стабильное качество связи, использование опенсорс-технологий и безопасную работу с пользовательскими данными.

    Эксперт выделил интернационализацию как ключевое направление развития, подчеркнув, что встроенный перевод в ядро приложения сделает Max незаменимым для пользователей, говорящих на разных языках. Шуцман отметил, что наличие выделенного Центра безопасности подтверждает серьезное отношение проекта к защите персональных данных.

    В заключение Шуцман советует воспринимать Max не только как мессенджер, а как стратегически важный инструмент для создания защищенного, суверенного цифрового пространства России. По его словам, платформа способна стать масштабируемым центром коммуникаций и цифровых услуг, отражая серьезные намерения страны в построении собственного цифрового будущего.

    Ранее Мax запустил цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    29 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Названы доходы бюджета России от НДС в 2026 году

    Спрогнозирован рост доходов бюджета России от НДС до 20,7 трлн рублей к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступления доходов от налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет России в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году – 19,3 трлн рублей, а в 2028 году – 20,7 трлн рублей.

    Эти цифры содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, передает ТАСС.

    В тексте отмечено, что динамика прогнозируемых поступлений внутреннего НДС зависит от проектируемых изменений налогового законодательства, включая изменения основной ставки налога и порядка уплаты его при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, значение имеет увеличение номинального объема ВВП и изменение структуры налоговой базы.

    В документе также объясняется, что поступления ввозного НДС будут расти за счет увеличения стоимостных объемов импорта, изменений его структуры, а также положительного влияния курса доллара. Проектируемое повышение основной ставки налога и внедрение системы подтверждения ожидания товаров при поставках из стран ЕАЭС также повлияют на динамику поступлений.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил об ожидаемых доходах бюджета из-за налога на игорный бизнес и предложенного снижения порога по НДС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.

    Напомним, Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России.

    29 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку девятерых офицеров ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации, сказано в материалах Второго Западного окружного военного суда.

    Решение о заочном пожизненном лишении свободы для девяти офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ вынес 2-й Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

    Обвинительный приговор пока не вступил в законную силу. По данным агентства, к пожизненному сроку приговорен начальник штаба командования сил спецопераций ВСУ Владимир Шаблий, который первые десять лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.

    Вместе с Шаблием пожизненно осуждены еще восемь военнослужащих этого подразделения, которые командовали и лично участвовали в атаках на российские подразделения в приграничных районах с начала спецоперации на Украине.

    Государственное обвинение настаивало на пожизненных сроках, гражданские иски по делу не заявлялись, однако только по нескольким эпизодам материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

    Согласно материалам суда, в период с 14 апреля по 5 июля 2022 года полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин, а также другие военнослужащие, действуя согласованно с высшим руководством Украины, совершили террористические атаки на расположения российских военных частей и пограничных управлений ФСБ.

    В результате атак наступили тяжкие последствия, включая гибель российских военнослужащих и значительный ущерб в Белгородской и Брянской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России заочно осудили двух командиров ВСУ за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

    Во Втором Западном окружном военном суде заочно признали виновным командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку в организации минирования, повлекшего гибель и ранения военных в приграничных регионах России.

    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    29 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии

    Захарова: Явка на участках в Молдавии резко возросла перед закрытием участков

    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии.

    Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД, заявила, что эксперты и политологи зафиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, допущенные молдавскими властями на выборах. Она указала на непрозрачную организацию голосования по почте, что вызывает серьезные вопросы к легитимности процесса.

    Дипломат подчеркнула, что на некоторых избирательных участках явка резко увеличилась непосредственно перед их закрытием. По ее словам, на других участках бюллетени были израсходованы практически сразу после открытия, что также вызывает подозрения.

    «Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия», – заявила Захарова.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    Юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    29 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Федерация бокса сообщила о смерти самой титулованной спортсменки Синецкой

    Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщили в Федерации бокса России 28 сентября скоропостижно умерла заслуженный мастер спорта по боксу Ирина Синецкая.

    «Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксёрской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», – сказано в сообщении федерации.

    Синецкая – трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России. Она была самой титулованной спортсменкой в женском боксе.

    Ирина Синецкая родилась 25 декабря 1978 года, в селе Кочубеевское  Ставропольского края. Тренировалась в ставропольской Детско-юношеской школе единоборств под руководством Виктора Веселова. В 2007 году окончила факультет  физической культуры Ставропольского государственного университета.

    Последнее золото в стране Синецкая завоевала в 2014 году.


    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился ко гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение теперь отстаивает со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    29 сентября 2025, 17:37 • Новости дня
    ПВО России сбила 16 беспилотников над тремя регионами

    Минобороны: ПВО России сбила 16 беспилотников над тремя регионами

    ПВО России сбила 16 беспилотников над тремя регионами
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, а также над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в период с 13.00 до 17.00 12 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым и по два БПЛА – над территориями Курской и Белгородской областей.

    Ранее в понедельник Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за ночь.

    29 сентября 2025, 06:50 • Новости дня
    Нотариус Корнилова рассказала об облагаемых НДФЛ подарках
    Нотариус Корнилова рассказала об облагаемых НДФЛ подарках
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Налогом на доходы облагаются не все подарки – от родных и близких родственников налог платить не требуется, но есть случаи, когда подарки требуют уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), рассказала нотариус Мария Корнилова.

    Обычные подарки, такие как деньги или вещи от частных лиц, не облагаются НДФЛ. Например, если друзья или знакомые подарили определенную сумму или предмет быта, налог платить не нужно, пояснила в беседе с агентством «

    Прайм» Корнилова.

    Однако налог взимается за подарки в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев, цифровых финансовых активов, а также цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. Сумма налога определяется исходя из рыночной стоимости подарка, а для недвижимости – кадастровой.

    Подарки от членов семьи и близких родственников освобождаются от уплаты налога. К ним относятся супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.

    «Если бабушка дарит внуку квартиру, платить налог не придется, так как подарок получен от близкого родственника», – уточнила нотариус.

    Кроме того, для перечисленных родственников действует 50% льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса. С января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами должны будут удостоверяться у нотариусов, отметила Корнилова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, проживание в неприватизированной квартире ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова и объяснила, как избежать штрафов.

    Кроме того, нотариус Кашурин рассказал об обязательном нотариальном оформлении дарения недвижимости с 2025 года вне зависимости от родственных связей сторон.

    29 сентября 2025, 05:50 • Новости дня
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в вопросе российско-украинских переговоров динамики нет, как и ответа на предложения контактной группы по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

    «Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Он добавил, что Киев пока никак не отреагировал на предложения по созданию трех рабочих групп для прицельного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

    «Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», – сообщил представитель Кремля.

    Напомним, во время переговоров в Стамбуле в июле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

    Лавров также представил, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией.

