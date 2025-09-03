Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.10 комментариев
Путин приветствовал потомков советских маршалов словами «хорошо, что мы вместе»
Президент Владимир Путин на встрече в Пекине отметил важность присутствия родственников выдающихся советских полководцев на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин особо поприветствовал потомков знаменитых советских маршалов на торжественном приеме в Пекине, передает ТАСС.
«Я вас всех приветствую. Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе. Это очень хорошо, что и потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь, принимают участие в этом торжественном мероприятии. Хочу вам пожелать всего самого доброго», – заявил Путин на встрече с гостями после официального приема.
Среди приглашенных в китайскую столицу были потомки маршалов Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Василия Чуйкова, Александра Василевского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поприветствовал родственников ветеранов Советской армии в Пекине.