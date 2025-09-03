Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.0 комментариев
Путин поприветствовал родственников ветеранов Советской армии в Пекине
После торжественного приема в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине Владимир Путин лично поприветствовал потомков советских ветеранов, участвовавших в разгроме Японии.
Президент России Владимир Путин поприветствовал родственников ветеранов Советской армии на торжественном приеме в Пекине, который был посвящен 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС.
После мероприятия президент уделил особое внимание гостям, связанным с подвигами советских солдат.
На параде и торжествах присутствовали семьи тех, кто участвовал в боях против японских интервентов. Среди приглашенных были потомки известных маршалов – Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине. Торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в столице Китая. Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на мероприятии в Пекине.