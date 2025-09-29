Нотариус Корнилова рассказала об облагаемых НДФЛ подарках

Tекст: Ирма Каплан

Обычные подарки, такие как деньги или вещи от частных лиц, не облагаются НДФЛ. Например, если друзья или знакомые подарили определенную сумму или предмет быта, налог платить не нужно, пояснила в беседе с агентством «

Прайм» Корнилова.

Однако налог взимается за подарки в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев, цифровых финансовых активов, а также цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. Сумма налога определяется исходя из рыночной стоимости подарка, а для недвижимости – кадастровой.

Подарки от членов семьи и близких родственников освобождаются от уплаты налога. К ним относятся супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.

«Если бабушка дарит внуку квартиру, платить налог не придется, так как подарок получен от близкого родственника», – уточнила нотариус.

Кроме того, для перечисленных родственников действует 50% льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса. С января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами должны будут удостоверяться у нотариусов, отметила Корнилова.

