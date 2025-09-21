Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Сенатор Епифанова объяснила штрафы сдающим квартиры арендодателям
Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой и возможными штрафами, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
В 2025 году около половины российских владельцев квартир, сдающих их в аренду, могут получить штрафы за неуплату налогов. Она пояснила, что контроль ФНС усилился: налоговая инспекция стала анализировать банковские переводы, сверять данные с Росреестром, отслеживать объявления о сдаче жилья и учитывать обращения граждан.
«Властям на местах следует максимально помогать арендодателям выходить из полутеневого сектора аренды жилья, создавая удобные условия для легализации доходов и снижая страх людей перед наказаниями», – заявила Епифанова «Газете.Ru».
По ее словам, штрафы за неуплату налогов могут достигать 40% от суммы долга. В редких случаях при умышленном уклонении от уплаты налогов с дохода более 2,7 млн рублей за три года возможно уголовное преследование.
Арбитражный управляющий отметила, что такие меры в основном касаются профессиональных арендодателей и частных инвесторов, владеющих несколькими квартирами, особенно в столичных городах.
Сенатор выразила уверенность, что подавляющее большинство обычных граждан не столкнется с уголовной ответственностью и призвала власти создавать условия для легализации доходов от аренды.
