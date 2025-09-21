Сенатор Епифанова объяснила штрафы сдающим квартиры арендодателям

Tекст: Ирма Каплан

В 2025 году около половины российских владельцев квартир, сдающих их в аренду, могут получить штрафы за неуплату налогов. Она пояснила, что контроль ФНС усилился: налоговая инспекция стала анализировать банковские переводы, сверять данные с Росреестром, отслеживать объявления о сдаче жилья и учитывать обращения граждан.

«Властям на местах следует максимально помогать арендодателям выходить из полутеневого сектора аренды жилья, создавая удобные условия для легализации доходов и снижая страх людей перед наказаниями», – заявила Епифанова «Газете.Ru».

По ее словам, штрафы за неуплату налогов могут достигать 40% от суммы долга. В редких случаях при умышленном уклонении от уплаты налогов с дохода более 2,7 млн рублей за три года возможно уголовное преследование.

Арбитражный управляющий отметила, что такие меры в основном касаются профессиональных арендодателей и частных инвесторов, владеющих несколькими квартирами, особенно в столичных городах.

Сенатор выразила уверенность, что подавляющее большинство обычных граждан не столкнется с уголовной ответственностью и призвала власти создавать условия для легализации доходов от аренды.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова, комментируя вступивший в силу запрет дачникам заниматься бизнесом на своем участке, пояснила, что сдавать дачные дома в аренду посуточно или на длительный срок в частном порядке по-прежнему не запрещено.

