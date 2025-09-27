Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Китай испытал крупнейший летающий ветрогенератор
Китай испытал крупнейший в мире плавучий ветрогенератор на гелии S1500, сообщили СМИ.
Как пишет South China Morning Post, речь идет о турбине S1500 производства Sawes Energy Technology, которая по размеру сравнима с баскетбольной площадкой и достигает высоты, равной 13-этажному дому, передает радио Sputnik.
В отличие от традиционных ветряных турбин, которые устанавливаются на земле, S1500 использует наполненную гелием оболочку, позволяющую конструкции подниматься в небо. Электроэнергия передается на землю по сверхпрочным кабелям.
Во время первого испытательного полета дирижабль-турбина S1500 выработал 1 мегаватт мощности, пишет радио Sputnik. Внутри аэродинамического корпуса с кольцевым крылом установлены 12 турбогенераторов по 100 киловатт каждый, а конструкция поднимается на высоту около 1500 метров, что позволяет использовать более стабильные и сильные ветровые потоки.
Разработчики отмечают, что главное преимущество S1500 – отсутствие необходимости в массивных опорах и простота транспортировки. Суммарная мощность установки способна достигать примерно 1,2 мегаватта.
Ранее директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов сообщил, что специализированные ветрогенераторы арктического исполнения, рассчитанные на экстремальные погодные условия, планируется использовать для обеспечения объектов вдоль Северного морского пути.