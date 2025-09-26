Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
«Конечная цель каждого человека, задействованного в государственной системе, должна заключаться в создании комфортной и благоприятной среды для жизни граждан, их работы, самореализации и досуга. Особенно важно, чтобы этот процесс происходил не только в столице и крупных городах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. В пятницу Владимир Путин провел встречу с избранными в рамках ЕДГ-2025 губернаторами.
«Встреча Владимира Путина с избранными губернаторами – это уже устоявшаяся традиция. Ее роль проста и понятна: проходит сверка задач регионов и федерального центра. Как известно, именно в этом взаимодействии президент и видит залог успешного развития страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу института социального маркетинга.
«Этот год не стал исключением. Путин призвал новых глав регионов уделять пристальное внимание совершенствованию экономики, социальной сферы и инфраструктуры. Кроме того, важной темой стала ориентация на поддержание высоких темпов реализации национальных проектов, которые стали драйвером роста для нашего государства», – поясняет он.
«Президент попытался донести до губернаторов простую, но важную мысль: необходимо, чтобы труд каждого крупного руководителя был направлен, в том числе, и на повышение благосостояния каждого россиянина. Глава государства давно продвигает эту идею: главная оценка власти – это степень удовлетворенности населения», – акцентирует собеседник.
«Именно поэтому конечная цель каждого человека, задействованного в государственной системе, должна заключаться в создании комфортной и благоприятной среды для жизни граждан, их работы, самореализации и досуга. Особенно важно, чтобы этот процесс происходил не только в столице и крупных городах, но и в небольших поселениях», – добавил эксперт.
«Особое внимание уделялось роли ветеранов СВО в политической жизни страны. Важно, чтобы наши герои занимали управленческие посты в региональных администрациях. В обществе уже сформировался соответствующий запрос. Президент его ощущает и своевременно реагирует на него», – заключил Потуремский.
В пятницу Владимир Путин провел встречу с главами 21 субъекта РФ, избранными в ходе единого дня голосования. Глава государства подчеркнул, что общей задачей губернаторов является укрепление суверенитета и безопасности страны.
Кроме того, президент затронул тему и национальных проектов. «Их эффективность в значительной степени зависит от того, как выстроена работа на местах. Не сомневаюсь: все эти вопросы находятся у вас на постоянном контроле. И прошу не снижать темпов выполнения поставленных задач», – сказал Путин. При этом, по его мнению, развитие экономики должно проходить в рамках тесного взаимодействия федеральных и региональных властей.
«Подчеркну: ресурсы в реализацию нацпроектов направляются значительные. И, конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут», – добавил Путин. Глава государства также призвал губернаторов «внимательно относиться к мнению людей» и «быть с ними в постоянном контакте».