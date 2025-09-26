Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Венгрия опровергла нарушение украинской границы беспилотником
Минобороны Венгрии заявило об отсутствии полетов БПЛА над Украиной
В Будапеште отвергли утверждения о пересечении украинской границы венгерским военным беспилотником, отметив отсутствие подобных приказов и операций.
Как сообщает портал Telex, в Минобороны Венгрии подчеркнули, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности. В ведомстве уточнили, что венгерские вооруженные силы не выполняли полеты разведывательных беспилотников на украинском направлении и не получали на это никаких приказов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскую границу якобы пересек венгерский беспилотник, однако доказательств этому он не привел. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал эти заявления, отметив «хунгарофобские» настроения и подчеркнув необоснованность подобных обвинений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.
