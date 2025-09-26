Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
В Москве прошел форум сторонников «Единой России»
В Москве на базе кластера «Ломоносов» состоялся форум, собравший представителей НКО и активистов, поддерживающих инициативы партии «Единая Россия».
Всероссийский форум сторонников «Единой России» прошел в учебно-образовательном кластере «Ломоносов» в столице, сообщает сайт партии. В мероприятии приняли участие руководители некоммерческих организаций, лауреаты конкурса гражданских инициатив партии, представители региональных советов сторонников, а также эксперты.
Председатель партии Дмитрий Медведев в приветственном слове отметил, что партнерами партии стали более 11 тысяч НКО, которые объединяет стремление помогать людям. «Благодаря усилиям сторонников партии создана сеть центров поддержки гражданских инициатив, действует образовательный проект «Университет НКО», проводится всероссийский конкурс лучших общественных проектов. Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране», – заявил Медведев.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» всегда открыта к партнерству с гражданскими активистами и лидерами НКО. Особое значение в текущих условиях, по его словам, имеет сплоченность общества и единство его ценностей. Якушев сообщил, что партия готовит новую редакцию народной программы к выборам 2026 года и поощряет внесение инициатив сторонников.