Пассажиры устроили бунт в Кольцово после суточной задержки рейса

Tекст: Елизавета Шишкова

Пассажиры рейса из Кольцово в Анталью так и не смогли вылететь в Турцию, пишет E1.RU.

По информации ресурса, изначально рейс был задержан на 16 часов, а затем перенос был осуществлен еще раз – до 2.45 следующего дня. В итоге время ожидания превысило сутки, а туристы потеряли оплаченный отдых.

По словам одной из пассажирок, «задержка того несчастного рейса в Анталью больше суток, в Кольцово гоняют людей в аэропорт и из аэропорта, все уже улетели, один наш рейс все еще не может найти самолет. Вызвана транспортная прокуратура и полиция, публика готовится линчевать представителя авиакомпании».

Согласно сообщениям очевидцев, недовольные пассажиры устроили настоящий бунт, обступив представителя авиакомпании и скандируя: «Самолет». На место прибыла полиция и сотрудники транспортной прокуратуры для урегулирования конфликта.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки 48 рейсов в аэропорту Шереметьево.