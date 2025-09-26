Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Пассажиры устроили бунт в Кольцово после суточной задержки рейса
Люди, ожидавшие вылета в Анталью, столкнулись с очередным переносом рейса, из-за чего потеряли более суток отдыха и выразили протест.
Пассажиры рейса из Кольцово в Анталью так и не смогли вылететь в Турцию, пишет E1.RU.
По информации ресурса, изначально рейс был задержан на 16 часов, а затем перенос был осуществлен еще раз – до 2.45 следующего дня. В итоге время ожидания превысило сутки, а туристы потеряли оплаченный отдых.
По словам одной из пассажирок, «задержка того несчастного рейса в Анталью больше суток, в Кольцово гоняют людей в аэропорт и из аэропорта, все уже улетели, один наш рейс все еще не может найти самолет. Вызвана транспортная прокуратура и полиция, публика готовится линчевать представителя авиакомпании».
Согласно сообщениям очевидцев, недовольные пассажиры устроили настоящий бунт, обступив представителя авиакомпании и скандируя: «Самолет». На место прибыла полиция и сотрудники транспортной прокуратуры для урегулирования конфликта.
