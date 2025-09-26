В Волгограде прошла церемония награждения участников «Семейной зарницы»

Торжественная церемония закрытия всероссийской игры «Семейная зарница» состоялась в музее-панораме «Сталинградская битва». На мероприятии наградили финалистов из 24 команд, представлявших восемь федеральных округов, среди которых были и семьи ветеранов специальной военной операции.

За несколько дней участники освоили основы выживания, управление беспилотниками, стрельбу, тактическую медицину и проявили себя в творческих конкурсах. Кульминацией стала военно-тактическая игра на местности, где команды «Волга» и «Ахтуба» вместе выполняли специальные задания.

Победителем игры стала семья Домородовых из Волгоградской области – команда «Амовцы». Второе место заняла команда «Т-34» из Республики Алтай, третье – «Патриоты Цивильска» из Чувашской Республики. В творческом конкурсе отличилась команда «Семейный десант» из Вологодской области.

Статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева отметила: «Участники продемонстрировали силу, мужество и доказали, что вместе можно преодолеть любые испытания. Крепость семьи – важнейшая ценность общества».

Герой России Артур Орлов подчеркнул, что игра стала символом преемственности поколений и важности патриотического воспитания.

Проведение «Семейной зарницы» в Год защитника Отечества и предложение сделать ее ежегодной поддержал президент России Владимир Путин. Организаторами выступили фонд «Защитники Отечества», «Движение Первых», «Юнармия», центр «Воин» и Минобороны.