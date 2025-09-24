Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.10 комментариев
Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
На прошлой неделе на стене колоннады Западного крыла, которая проходит вдоль Розового сада, вместо рамок для фотографий были замечены листы коричневой бумаги, а над ними золотой краской написаны слова «Президентская Аллея славы».
Американский президент Дональд Трамп сообщил репортеру Daily Caller, что на Аллее разместят черно-белые портреты Трампа и предыдущих президентов в золотых рамах, пишет Independent. Президент США сказал, что вдохновлен аналогичной президентской Стеной славы, которую, по его словам, он видел в отеле Hilton.
Пока неясно, повесит ли администрация портрет бывшего президента Джо Байдена. В интервью Daily Caller Трамп пошутил, что повесит фотографию автопера вместо Байдена, намекая на заявления республиканцев о том, что сотрудники администрации Байдена использовали автоперо вместо бывшего президента.
Подобная шутка появлялась в Truth Social Трампа в марте и репост этого фото якобы нового вида Аллеи славы сделал 16 марта на свою страницу в этой соцсети вице-президент США Джей Ди Венс.
При этом портал Hill сообщает, что в среду Белый дом открыл Президентскую Аллею славы, на которой размещены портреты всех президентов США за исключением бывшего президента Байдена.
На фотографиях и видео новой экспозиции, опубликованных сотрудниками Белого дома в социальных сетях, видны золотые рамки портретов бывших президентов. Однако для Байдена Белый дом установил фотографию авторучки с подписью Байдена.
Трамп уже перенес портреты бывших президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего из Белого дома на лестничный пролет. Портрет бывшей первой леди Хиллари Клинтон в Восточном крыле также был заменен портретом Трампа. По данным Politico, президент разместил в Белом доме как минимум пять своих портретов, созданных поклонниками.
На Аллее славы будут размещены портреты президентов в порядке смены администраций.
Новая Президентская Аллея славы находится рядом с недавно отреставрированным Розарием, где теперь есть известняковая терраса для стульев и столов в стиле Мар-а-Лаго. Белый дом также установил акустическую систему, которая позволяет Трампу воспроизводить музыку по своему вкусу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена. В июне Дональд Трамп резко осудил помощников экс-президента Джо Байдена за имитацию его подписи на важных государственных документах с использованием автоматического устройства.