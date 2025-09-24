Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.4 комментария
Путин подписал указ о повышении окладов госслужащих России
Путин повысил с 1 октября оклады чиновников и дипломатов на 7,6%
Оклады российских государственных служащих и дипломатов будут проиндексированы на 7,6% с начала октября согласно новому указу президента Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих, а также сотрудников дипломатических служб, передает ТАСС. Документ предусматривает индексацию на 7,6% с 1 октября, что касается как чиновников, так и дипломатов МИД, диппредставительств и консульств.
В тексте указа отмечается: «Повысить размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами». Оклады дипломатических работников также увеличиваются в зависимости от их ранга. Других изменений в документе не предусмотрено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда федеральных бюджетников повысили на 7,6%. Индексация не распространилась на региональные учреждения.