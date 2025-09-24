Путин подписал указ о повышении окладов госслужащих России

Путин повысил с 1 октября оклады чиновников и дипломатов на 7,6%

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих, а также сотрудников дипломатических служб, передает ТАСС. Документ предусматривает индексацию на 7,6% с 1 октября, что касается как чиновников, так и дипломатов МИД, диппредставительств и консульств.

В тексте указа отмечается: «Повысить размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами». Оклады дипломатических работников также увеличиваются в зависимости от их ранга. Других изменений в документе не предусмотрено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда федеральных бюджетников повысили на 7,6%. Индексация не распространилась на региональные учреждения.