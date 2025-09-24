Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Посол России сообщил о содействии Ватикана возвращению курян
Ватикан оказал поддержку в возвращении гражданских лиц, вывезенных с территории Курской области, сообщил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
По его словам, Ватикан сыграл важную роль в возвращении на Родину гражданских лиц, вывезенных с территории Курской области, передает ТАСС.
Солтановский отметил, что посредническую миссию осуществлял председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи.
Дипломат подчеркнул, что взаимодействие со Святым престолом ведется и по другим гуманитарным вопросам, таким как проблемы военнопленных и священников, особенно в условиях продолжающегося конфликта.
Также посол сообщил, что в Ватикане положительно оценили переход к диалогу между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Ватикан выразил надежду, что российско-американские контакты помогут найти пути урегулирования острых мировых кризисов, включая ситуацию на Украине, и избежать наиболее негативных сценариев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры России Ольга Любимова не смогла посетить церемонию инаугурации и интронизационную мессу нового папы римского Льва XIV из-за несогласованности маршрута воздушного судна. Сенатор США Марко Рубио одобрил идею проведения переговоров России и Украины в Ватикане. Посол России в Ватикане заявил о миротворческом подходе нового папы римского.