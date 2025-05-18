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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин старше

    Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    8 комментариев
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    18 мая 2025, 14:04 • Новости дня

    Любимова не смогла прилететь на интронизацию папы Римского Льва XIV

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр культуры России Ольга Любимова не смогла посетить церемонию инаугурации и интронизационную мессу нового папы римского Льва XIV из-за несогласованности маршрута воздушного судна, сообщили в Минкультуры.

    На мероприятии интересы России представлял посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который возглавил делегацию. В министерстве подчеркнули, что Любимова ранее, по поручению президента, возглавляла российскую делегацию на похоронах папы Франциска. В официальном сообщении объясняется, что причиной смены руководителя делегации стали исключительно технические обстоятельства, связанные с невозможностью согласовать воздушный маршрут, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье в Ватикане началась инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV с участием тысяч верующих и более 150 делегаций.

    Накануне, в Ватикане сообщили, что глава Минкультуры Ольга Любимова будет представлять Россию на интронизации папы Льва XIV, которая пройдет на площади Святого Петра в воскресенье утром.

    17 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Эрдоган поймал Макрона за руку

    Эрдоган поймал Макрона за руку и не отпускал десять секунд

    Эрдоган поймал Макрона за руку
    @ IHA News

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи в Тиране президент Франции Эмманюэль Макрон попытался оказать психологическое давление на Реджепа Эрдогана, однако турецкий лидер уверенно пресек этот жест, удержав его за палец около десяти секунд, сообщили турецкие СМИ.

    Турецкие СМИ и газета Yeni Safak обратили внимание на инцидент между президентами Франции и Турции, который произошел на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, передает РИА «Новости». Эмманюэль Макрон подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера.

    Однако Эрдоган сразу убрал свою руку, но при этом удержал два пальца Макрона. Французский президент смог вытащить только один палец, а второй Эрдоган продолжал крепко держать около десяти секунд, улыбаясь и не вставая. После короткой беседы через переводчика турецкий лидер похлопал Макрона по руке, и тот отошел.

    В СМИ и социальных сетях эпизод был воспринят как неудачная попытка Макрона психологически надавить на Эрдогана. В Yeni Safak инцидент охарактеризовали фразой: «Макрон ударился о скалу».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Турция поддержит Европу в случае конфликта США и ЕС.

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    17 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

    Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

    «Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

    Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Publico: Зеленский захотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский планировал устроить публичную перепалку с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле, сообщил журналист испанского издания Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico.

    План Владимира Зеленского по организации публичной перепалки с Владимиром Путиным во время переговоров в Стамбуле провалился, передает РИА «Новости».

    Как отмечает журналист Хуан Антонио Санс в статье для издания Publico, Зеленский пытался заманить Путина в «медийную ловушку», однако Москва не поддалась на эти попытки.

    По словам Санса, Зеленский «бросил вызов Владимиру Путину», однако никаких успехов не добился. Журналист считает, что Путин унизил Зеленского, разоблачив его попытки превратить диалог в спектакль.

    Обозреватель Publico также полагает, что изначально громко анонсированная Зеленским двусторонняя встреча была обречена на провал из-за политической недальновидности киевского руководства и нарушения дипломатических процедур. По его мнению, прямые переговоры на высшем уровне не должны заменять предварительные контакты на уровне дипломатов.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким за его требования личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на высказывания Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле и назвала его клоуном и неудачником.

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    17 мая 2025, 17:21 • Новости дня
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время интервью на украинском телевидении Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) забылся и заговорил по-русски, он допустил возможность масштабного обмена военнопленными «1 000 на 1 000» уже на следующей неделе.

    Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) во время интервью украинскому телевидению заговорил по-русски. На вопрос ведущего о возможном обмене военнопленными он произнес: «Ну вы же понима… вразумиете», неожиданно начав фразу на русском языке.

    В ходе беседы Буданов также заявил, что масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом в формате «1 000 на 1 000» может пройти на следующей неделе. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются, и стороны близки к завершению подготовки.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс. человек.

    СМИ Китая отметили отсутствие рукопожатий и наличие переводчика с украинского на русский на переговорах в Стамбуле.

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    17 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна быть готова к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус подчеркнул важность заблаговременной подготовки к возможному дню начала перемирия между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что несмотря на отсутствие перспектив перемирия на данный момент, европейские страны должны смотреть в будущее и думать не только о текущей ситуации, но и о первом дне после возможного прекращения огня.

    Писториус добавил, что Германия готова взять на себя ведущую роль в поддержке восстановления Украины, объединив усилия в коалиции стран, желающих оказать помощь после наступления перемирия.

    По оценке газеты The New York Times, Россия вышла победителем из дипломатической схватки. American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.

    Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

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    17 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева

    Политолог Журавлев: Подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна

    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    @ Михаил Синицын/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. О ключевом значении того, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Чтобы встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским состоялась, переговорные делегации должны договориться о территориальном размежевании и гарантиях – чтобы этот мир не превратился в банальное перемирие», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.

    «Если будет найдено хотя бы направление для решения двух этих очень сложных вопросов, тогда есть смысл встречаться, – добавил собеседник. – В таком случае можно будет на уровне первых лиц снять какие-то остающиеся противоречия. Но если сейчас позиции принципиально противоположные, то зачем встречаться, что обсуждать?».

    Политолог подчеркнул, что встреча лидеров – это не начало дипломатического процесса, а его конец, до этого должен появиться результат работы переговорных групп.

    «Сначала должна быть договоренность, а потом уже встреча лидеров, которые уточняют, объясняют и гарантируют эту договоренность. Иногда предварительные договоренности отклоняют, как в случае со сделкой по украинским редкоземельным металлам. После встречи Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме все закончилось не так, как ожидалось», – напомнил спикер.

    Журавлев пояснил также, почему российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями.

    «Эта подпись не должна быть дезавуирована на основании того, что человек, который ставит ее, не имел на это право. На Украине сейчас все очень запутано – президент не переизбран, к тому же он запретил указом вести себе переговоры с Россией. А подпись должна быть легитимная. Если нынешние украинские подписанты нелегитимны, то они сами же потом скажут, что «ничего не знают и подписывали договоренности в состоянии алкогольного бреда», – добавил гендиректор ИРП.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран.

    При этом Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями в случае достижения компромисса между делегациями России и Украины.

    Первый раунд переговоров после трехлетнего перерыва прошел по инцициативе Путина накануне в Стамбуле. По его итогам был анонсирован крупнейший за всю историю СВО обмен по формуле «1000 на 1000» и озвучены планы продолжать переговоры. Сейчас делегации занимаются детальной проработкой предложений по установлению режима прекращения огня. «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», – заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

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    17 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров
    Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки давления «врагов» на Россию с помощью ультиматумов создают риск эскалации конфликта с возможным появлением новых сторон и более современного оружия, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о потенциальных последствиях неудачных переговоров по конфликту, передает ТАСС.

    Он отметил, что ультиматумы в адрес России не приведут к прекращению боевых действий, а лишь могут усугубить ситуацию.

    «Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками», – заявил Медведев в социальной сети Х( бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик напомнил, что мирные переговоры не всегда заканчиваются завершением военных действий.

    Посольство России призвало Лондон не вмешиваться в переговоры с Украиной.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что Европа не смогла навязать России свои условия, а ключевыми фигурами в переговорах остаются Владимир Путин и Дональд Трамп.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

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    18 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Румынская полиция вывела Симиона и Джоджеску с избирательного участка
    Румынская полиция вывела Симиона и Джоджеску с избирательного участка
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.

    Политики Джордже Симион и Кэлин Джорджеску были выведены с избирательного участка полицией. Это случилось после того, как оба политика, уже проголосовав, попытались выступить с заявлениями для прессы. Сотрудники полиции потребовали от них покинуть помещение, сославшись на запрет публичных высказываний в зоне голосования, передает РИА «Новости».

    Симион, обращаясь к силовику, заявил: «Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали». Политикам пришлось переместиться из зала для голосования в коридор школы, где и продолжили общение с журналистами.

    Уже вне помещения Джорджеску сообщил, что голосовал «за христианскую Румынию» и «за семейные ценности». В стране в это воскресенье проходит второй тур президентских выборов. В первом туре Симион получил 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.

    В воскресенье издание Politico заявило, что отмена результатов первого тура выборов в Румынии осенью 2024 года якобы едва не привела к перевороту с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джорджеску Хорациу Потры.

    Ранее глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион сообщил, что намерен назначить на пост премьер-министра Кэлина Джорджеску, если выиграет президентские выборы в Румынии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исключение Кэлина Джорджеску из президентской гонки в Румынии волюнтаристским решением.

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    17 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Минкультуры Франции наградило Серебренникова орденом Почетного легиона
    Минкультуры Франции наградило Серебренникова орденом Почетного легиона
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову вручили звание Кавалера ордена Почетного легиона во Франции на церемонии в Каннах.

    Министерство культуры Франции вручило режиссеру Кириллу Серебренникову высшую государственную награду страны, передает URA.RU. Торжественная церемония прошла в Каннах – режиссер удостоился звания Кавалера ордена Почетного легиона.

    Министр культуры Франции Рашида Дати лично вручила награду Серебренникову. В сообщении telegram-канала режиссера отмечается: «Сегодня в Каннах… вручает Кириллу Серебренникову звание Кавалера ордена Почетного легиона. Поздравляем!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Серебренников снял полнометражный фильм о нацистском преступнике Йозефе Менгеле. Фильм будет представлен на 78-м Каннском кинофестивале в мае 2025 года.

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    17 мая 2025, 18:52 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине

    Госдеп: Рубио передал Лаврову послание Трампа о поддержке мирного плана

    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым глава Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    В Госдепе сообщили, что Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Подробности обсуждений были приведены в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    По ее словам, в ходе разговора Рубио положительно оценил достигнутое 16 мая в Стамбуле соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной. Дипломат подчеркнула, что госсекретарь передал решительное послание президента [США Дональда] Трампа о «приверженности достижения устойчивого завершения российско-украинской войны».

    Ранее МИД России сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая для обсуждения ситуации на Украине и вопросов торгового сотрудничества.

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    18 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары авиабомбами по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.

    Российские войска уничтожили часть батальона «Айдар» на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, удар был нанесен по прибывшему в населенный пункт Новоукраинка подразделению батальона «Айдар».

    «В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно «Айдару», – сообщили представители силовых структур. В результате удара ликвидировано полтора десятка боевиков, еще около двадцати получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

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    18 мая 2025, 11:09 • Новости дня
    Путин назвал нужный для России результат спецоперации

    Путин: Результатом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный мир

    Путин назвал нужный для России результат спецоперации
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатом спецоперации должны стать устранение причин кризиса, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.

    Он заявил: «Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что среди необходимых результатов спецоперации он видит обеспечение интересов людей на территориях, где проживают те, кто считает русский язык родным и Россию – своей родиной. Эти слова прозвучали во фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который не вошел в окончательную версию и был опубликован Павлом Зарубиным.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к поиску стабильных механизмов для достижения мира на международной арене.

    На Западе признали тактическую победу России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    17 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины

    Орбан попросил НАТО остановить клеветническую кампанию спецслужб Украины

    Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите в Тиране заявил, что считает неприемлемой кампанию украинских спецслужб и попросил генсека НАТО вмешаться в ситуацию.

    Премьер Виктор Орбан выступил с обвинениями в адрес спецслужб Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».

    Орбан сообщил, что Украина, не являясь страной НАТО, организует дезинформационную и клеветническую кампанию против страны-члена альянса, и призвал руководство НАТО принять меры для прекращения неприемлемых действий.

    По словам Орбана, Киев стремится вступить в ЕС, но вместо улучшения отношений с Будапештом занимается дискредитацией Венгрии. Он подчеркнул, что задачей Будапешта является информирование НАТО о происходящем, чтобы альянс не поддавался на такого рода кампании.

    Орбан также заявил о подготовке закона, запрещающего иностранное финансирование партий и СМИ в Венгрии. Премьер связал шпионский скандал с попытками оппозиции и украинских спецслужб дискредитировать опрос о вступлении Украины в Евросоюз.

    Президент Венгрии созвал совет обороны из-за шпионского скандала, назвав его операцией украинских спецслужб и венгерской оппозиции, направленной на срыв голосования по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее венгерский парламент получил законопроект, ограничивающий внутреннее финансирование организаций, подозреваемых в получении средств из-за рубежа.

    Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины.

    Венгерские власти опубликовали данные сотрудников посольства Украины, которых обвинили в шпионаже и объявили персонами нон-грата.

    Премьер-министр Венгрии заявил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.

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    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

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    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

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