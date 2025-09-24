При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
«Северяне» не дали ВСУ деблокировать украинские подразделения у Синельниково
В лесу западнее Синельниково российские войска отразили попытку ВСУ деблокировать украинские подразделения.
«На Харьковском направлении продолжается уничтожение блокированных в Синельниковском лесу подразделений ВСУ. На левобережье Волчанска продолжается расширение плацдарма. Также есть продвижения на Хатненском участке фронта. Противник изредка безуспешно контратакует», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Попытка ВСУ деблокировать окруженные подразделения в лесу западнее Синельниково была отбита – штурмовые группы ВСУ с потерями отступили на исходные позиции. Российские войска за сутки продвинулись на 300 м, заняли два опорных пункта и две огневые точки.
На левобережье Волчанска российские войска заняли десять технических зданий, зачистили подвалы и закрепились, продвинувшись до 150 м.
На участке фронта Меловое-Хатнее при поддержке авиации ВКС, артиллерии и ТОСов группировки «Север» российские штурмовые подразделения за сутки продвинулись на 500 м и взяли в плен одного военнослужащего ВСУ.
На Липцовском направлении ВСУ не предпринимали активных действий.
«На Сумском направлении российская авиация, ракетчики, расчеты БПЛА «Герань-2» и артиллерия наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на всем участке фронта в Сумской области. Противник продолжил попытки вернуть утраченные позиции и атаковал правый фланг наступающей группировки «Северян», – говорится в сообщении.
За сутки российские военные отразили пять контратак ВСУ: три – в районе Алексеевки, по одной – в районе Кондратовки и Степового (Ленинского). В ходе боев было уничтожено до взвода личного состава ВСУ.
На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация остается без изменений, расчеты российских БПЛА наносили удары по скоплениям ВСУ в районе Павловки.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» продвигается в боях с ВСУ на Харьковском направлении в районе Волчанска. Подразделения данной группировки также ведут наступление на участке фронта Меловое–Хатнее.