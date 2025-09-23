Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Politico сообщила о планах ЕС запретить инвестиции в российские ОЭЗ
Politico сообщила о возможном запрете инвестиций ЕС в российские ОЭЗ
Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России, пишет газета Politico.
Европейский союз рассматривает возможность введения запрета для европейских компаний на инвестиции в особые экономические зоны в России, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Согласно данным газеты, эта мера может войти в девятнадцатый пакет антироссийских санкций. В проекте предложения по ограничительным мерам говорится об ужесточении экономического давления на Москву. Сроки принятия решения не уточняются, однако обсуждение продолжается на уровне структур Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув предоставление туристических услуг на территории России.
Европейская комиссия также рассматривает введение рестрикций против ряда компаний из Китая, Индии и Киргизии.
Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами.