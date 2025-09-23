Politico сообщила о планах ЕС запретить инвестиции в российские ОЭЗ

Politico сообщила о возможном запрете инвестиций ЕС в российские ОЭЗ

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейский союз рассматривает возможность введения запрета для европейских компаний на инвестиции в особые экономические зоны в России, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Согласно данным газеты, эта мера может войти в девятнадцатый пакет антироссийских санкций. В проекте предложения по ограничительным мерам говорится об ужесточении экономического давления на Москву. Сроки принятия решения не уточняются, однако обсуждение продолжается на уровне структур Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув предоставление туристических услуг на территории России.

Европейская комиссия также рассматривает введение рестрикций против ряда компаний из Китая, Индии и Киргизии.

Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами.