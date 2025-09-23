Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Япония успешно испытала электромагнитную рельсовую пушку
В Японии завершилось успешное испытание рельсовой пушки, установленной на экспериментальном военном судне, заряд которой достиг скорости 2,3 км в секунду, объявило технологически-логистическое агентство оборонного ведомства, которое занимается разработкой этого типа вооружения.
Министерство обороны Японии успешно провело испытания прототипа электромагнитной рельсовой пушки, сообщает ТАСС.
По данным технологически-логистического агентства оборонного ведомства, установка была размещена на экспериментальном судне Asuka Морских сил самообороны Японии. Тестирование прошло в июне–июле этого года, и впервые пушка нанесла удар по другому кораблю на большом расстоянии.
Скорость полета электромагнитного снаряда составила примерно 2,3 километра в секунду. Представители агентства заявили: «Более подробную информацию о том, как продемонстрировала себя рельсовая пушка в ходе испытаний, обещают представить в ноябре этого года». Предполагается, что такое вооружение обладает высокой дальностью и точностью, а также может поражать воздушные цели, включая гиперзвуковые объекты.
Разработка рельсовой пушки в Японии ведется с 2016 года. В 2023 году прошли испытания уменьшенного прототипа, а нынешнее устройство весит около 8 тонн и имеет длину около 6 метров. В создании технологии Токио сотрудничает с военными ведомствами и исследовательскими структурами Германии и Франции, а также применяет материалы из США. Японские военные планируют установить такие пушки на корабли с системами слежения и наведения Aegis.
