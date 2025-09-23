Tекст: Вера Басилая

Системные проблемы поддержки Украины западными странами проанализированы в статье журнала Foreign Affairs, передает ТАСС.

Главной угрозой названа сильная зависимость Киева от помощи из США, особенно на фоне опасений европейских чиновников по поводу возможного изменения американских приоритетов. Если это произойдет, Украина может лишиться ключевого источника военной поддержки.

В материале журнала подчеркивается, что идеи Европы о размещении военного контингента на Украине или новых санкциях против России считаются нереалистичными и небезопасными для самих европейских стран. Аналитики отмечают, что настроения на Западе становятся все более пессимистичными относительно способности Украины к продолжению боевых действий.

Кроме того, Foreign Affairs указывает, что значительная часть поставляемого вооружения со временем устарела и уступает более дешевым и массовым российским беспилотникам. Еще одной проблемой названа уязвимость Украины перед задержками в поставках оружия из США и Европы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не видит возможностей для компромисса по вопросу размещения европейских военных контингентов на Украине. Министр подчеркивал, что Москва будет расценивать присутствие «миротворческих сил» Евросоюза как военное присутствие НАТО.

Агентство Reuters сообщило о риске потери Киевом поддержки европейских союзников на фоне сокращения американской помощи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, по его мнению, не сможет вечно предоставлять экономическую поддержку Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что допускает худший сценарий разрешения конфликта.