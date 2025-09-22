Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.15 комментариев
Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений
Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности заявил о том, что страна не стремится увеличивать напряженность и не заинтересована в раздувании гонки вооружений.
Глава государства добавил, что российская сторона уверена в надежности и эффективности национальных сил сдерживания, передает ТАСС.
«В то же время [мы] не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», – подчеркнул российский лидер.
Ранее на совещании с Совбезом Путин заявил о росте новых стратегических рисков в мире. Он объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.
На коллегии Минобороны в декабре Путин заявил, что Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений.