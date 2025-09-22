АПЛ «Архангельск» поразила условного противника ракетой «Оникс»

Северный флот провел успешный пуск «Оникса» с подлодки «Архангельск»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» из состава Северного флота произвела успешный пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской мишени в Баренцевом море, передает ТАСС. Стрельба проходила в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Пуск был выполнен из подводного положения, а цель – мишень, имитирующая надводный корабль условного противника на расстоянии около 200 километров – была поражена прямым попаданием.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что район проведения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и авиации. Безопасность обеспечивали корабли Кольской флотилии разнородных сил.

«Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку», – сообщили в пресс-службе флота.

АПЛ «Архангельск» построена по проекту 885М «Ясень-М», который разработан в бюро «Малахит». Лодка была заложена в 2015 году, спущена на воду в ноябре 2023 года и принята в состав ВМФ России в декабре 2024 года. Главным вооружением субмарины являются крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что российские атомные подводные лодки способны «охладить пыл» Запада. Северный флот стал важнейшей военно-морской опорой страны. Атомная подводная лодка «Архангельск» провела успешные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».