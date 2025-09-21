Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания

Tекст: Алексей Дегтярев

Необходимо проявить интеллектуальную, политическую и личную смелость, чтобы признать, что Запад более не представляет собой образец для подражания, указал Орбан, передает РИА «Новости».

Также важно показать, что есть путь лучше.

Он пояснил, что Евросоюз постоянно находится на грани, он характеризуется миграцией, насилием, провальной политикой и большими долгами.

«Венгрия твердо стоит на своем: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать», – отметил он.

Ранее премьер-министр резко раскритиковал политику руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть свой пост.

Также Орбан призывал прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых.