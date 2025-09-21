  • Новость часаВласти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    21 сентября 2025, 15:26 • Новости дня

    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания

    @ IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западный мир прекратил быть образцом и моделью для подражания, необходимо признать этот факт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Необходимо проявить интеллектуальную, политическую и личную смелость, чтобы признать, что Запад более не представляет собой образец для подражания, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    Также важно показать, что есть путь лучше.

    Он пояснил, что Евросоюз постоянно находится на грани, он характеризуется миграцией, насилием, провальной политикой и большими долгами.

    «Венгрия твердо стоит на своем: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать», – отметил он.

    Ранее премьер-министр резко раскритиковал политику руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть свой пост.

    Также Орбан призывал прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых.

    20 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», сообщило агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Евросоюз обсуждает возможность введения торговых ограничений на поставки топлива из России в Венгрию и Словакию, передает ТАСС. Сообщается, что эти меры не связаны с подготовкой 19-го пакета антироссийских санкций, который затрагивает российский сжиженный природный газ и танкеры, отнесенные Еврокомиссией к «теневому флоту».

    В отличие от санкций, для введения которых требуется единогласная поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры вроде пошлин могут быть приняты большинством государств. Таким образом, Брюссель рассчитывает ограничить поток российских энергоносителей, даже если Будапешт и Братислава выступают против.

    Агентство также отмечает, что ЕС стремится выполнить требование американского президента Дональда Трампа об отказе от российских энергоресурсов, несмотря на разногласия внутри блока. Решение по новым торговым мерам пока не принято, обсуждения продолжаются.

    Ранее Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    США не смогут закрыть европейский рынок для российской нефти.

    19 сентября 2025, 17:53 • Новости дня
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами

    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках нового пакета ограничительных мер Еврокомиссия предлагает впервые запретить операции на криптовалютных платформах для пользователей из России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В рамках девятнадцатого пакета санкций Еврокомиссия предложила включить в список ограничительных мер криптовалютные платформы, передает ТАСС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что впервые санкции Евросоюза коснутся этой сферы, запретив проведение сделок в криптовалютах.

    Выступая с обращением в социальной сети X (бывший Twitter заблокирован в России), фон дер Ляйен подчеркнула: «Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалютах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, который затрагивает перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Президент США Дональд Трамп выступил за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    19 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России

    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений в отношении России, который затронет перевозку нефти и финорганизации, а также китайские компании.

    О принятии нового пакета санкций против России сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Politico. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кайя Каллас в пятницу подробно расскажут о деталях мер.

    В пакет ограничений вошли новые запреты для судов, занимающихся перевозкой российской нефти в обход установленного странами G7 ценового порога. В черный список будут добавлены дополнительные суда так называемого теневого флота.

    По данным издания, это уже 19-й с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза против России. Дополнительно усилены ограничения в отношении ряда китайских компаний под давлением властей США.

    Также планируется перенос срока отказа от российского газа – теперь он состоится уже с начала 2027 года, что на год раньше прежних прогнозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    Президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины вместо антироссийских санкций.

    19 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о предложении Еврокомиссии создать перечень значимых компаний из третьих стран, в том числе китайских, которые, по мнению ЕС, якобы предоставляют помощь российскому военно-промышленному комплексу.

    «Сегодня мы предлагаем составить список значимых игроков в третьих странах, таких как Китай, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу», – написала Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ.

    Газета Handelsblatt писала, что ЕК планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    19 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Каллас: ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена расширить экспортные ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, меры затронут российские, китайские и индийские предприятия, на которые будет распространяться ужесточенный экспортный контроль, передает ТАСС.

    «Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии», – сообщила Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    19 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена ускорить процесс прекращения импорта сжиженного природного газа из России.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что целью комиссии является полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Наша цель – ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти.

    20 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Постпреды стран ЕС собрались обсудить санкции против России 26 сентября

    Tекст: Антон Антонов

    Постпреды стран Евросоюза соберутся 26 сентября, чтобы обсудить 19-й пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией, следует из повестки заседания.

    Заседание назначено на 9.30 по брюссельскому времени (10.30 мск). Повестка включает согласование экономических ограничительных мер и персональных санкций в ответ на действия России, которые Евросоюз считает «дестабилизирующими ситуацию на Украине» и «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и и независимости Украины», передает РИА «Новости».

    В случае достижения договоренности на уровне постоянных представителей, пакет антироссийских мер должен быть технически утвержден странами ЕС на министерском уровне. После этого его опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и санкции вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила свое предложение по новым санкциям. Она предложила санкции против компаний Китая за поддержку российского ВПК. Также Еврокомиссия выдвинула инициативу по санкциям против нефтяных компаний Китая и третьих стран.

    Евросоюз решил ввести ограничения против системы «Мир» за пределами России. Еврокомиссия предложила ввести санкции против 45 российских компаний. В частности, она выступила за рестрикции в отношении российских банков и инициировала полный запрет на сделки с Роснефтью. Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к искусственному интеллекту и геоданным, запретить россиянам операции с криптовалютами.

    19 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    ЕК предложила ввести полный запрет на сделки с Роснефтью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой полностью запретить все виды транзакций с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть».

    Согласно заявлению председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, мера предлагается в рамках 19-го санкционного пакета против России, передает ТАСС. Она подчеркнула, что эти крупнейшие энергетические торговые компании попадут под полный запрет на транзакции.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Напомним, Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и «теневого флота».

    19 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Песков обвинил Европу в саботаже урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, такая позиция мешает достижению мира и препятствует урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам для урегулирования конфликта и многое делает в этом направлении.

    «С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] – наоборот, это чинит препятствия», – заявил Песков.

    Ранее Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    20 сентября 2025, 16:27 • Новости дня
    ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшем пакете антироссийских санкций Евросоюза не будет мер, затрагивающих экспорт российской нефти, заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

    ЕС не планирует вводить новые ограничения на покупку российской нефти в рамках девятнадцатого пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам совещания министров экономики и финансов ЕС в Копенгагене.

    По его словам, в новом санкционном пакете будут меры, касающиеся импорта СПГ из России, однако нефти эти ограничения не коснутся.

    Валдис Домбровскис отметил, что Евросоюз продолжит работу по полному отказу от ископаемого российского топлива, но сроки реализации этого плана пока не определены.

    Ранее Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций. Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, затрагивающий перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    19 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    ЕК предложила санкции против нефтяных компаний Китая и третьих стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предложила ввести санкции против нефтяных компаний, НПЗ и трейдеров в третьих странах, включая Китай.

    Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время обращения, которое транслировалось в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    По ее словам, инициатива направлена на тех, кто «подпитывает войну России», приобретая российскую нефть в обход западных ограничений. «Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай», – заявила фон дер Ляйен.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    19 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    ЕК предложила ввести санкции против 45 российских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия анонсировала включение 45 структур из России и других стран в 19-й санкционный пакет «за причастность к поддержке российского ВПК».

    «Мы также вносим в [санкционный] список 45 компаний из России и третьих стран», – заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. Ее выступление транслировалось в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам главы ЕК, речь идет о фирмах, которые, по мнению ЕС, «оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Напомним, Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и «теневого флота».

    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Минфин Австрии предложил использовать российские активы для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр допустил возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины через предоставление займов под их обеспечение.

    По его словам, Евросоюз не планирует конфисковывать российские замороженные активы в Европе, однако может рассмотреть их использование как залога для предоставления Украине кредитов, передает ТАСС.

    «Нам необходимо действовать жестко по отношению к России, но нужно оставаться в легальных рамках, и мы попробуем обсудить, что технически возможно, а что – нет. При этом мы должны продолжать помогать Украине. Один из возможных путей – обеспечение займов за счет заблокированных активов», – отметил он.

    Мартербауэр скептически оценил инициативу бывшего президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Индии и Китая за покупку российских энергоносителей. По его словам, решение о тарифах будет принимать Евросоюз самостоятельно, однако для Австрии приоритетом остается развитие возобновляемой энергетики ради независимости от российских ресурсов.

    Он также подчеркнул, что Австрия прекратила закупки российского газа и выразил уверенность, что ЕС сможет в ближайшее время полностью отказаться от газа из России. Основными альтернативными поставщиками газа министр назвал США и Норвегию, однако подчеркнул, что стратегической целью Евросоюза станет отказ от газа вообще, вне зависимости от страны происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал усилия стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России на возможное хищение ее активов странами Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии гарантий со стороны ЕС.

    19 сентября 2025, 11:27 • Новости дня
    Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Домбровскис заявил о возможности использования замороженных российских активов странами Группы семи (G7) для выделения кредитов Украине, передает ТАСС.

    Домбровскис сообщил, что опыт предоставления кредита, обеспеченного российскими активами, может быть воспроизведен и среди других членов G7. По его словам, «мы действительно считаем, что эту модель можно воспроизвести среди других членов G7».

    Еврокомиссар отметил, что уже поднимал вопрос об использовании российских активов на последней встрече министров экономики стран «Семерки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС. Бельгия согласилась использовать замороженные российские активы при условии гарантий со стороны Евросоюза.

    18 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Британии Кир Стармер выразил поддержку инициативе по прекращению закупок российской нефти европейскими странами, пишет Reuters.

    По информации Reuters, заявление прозвучало на борту президентского самолета после визита Трампа в Британию, передает РИА «Новости».

    «Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть», – сообщил президент США журналистам.

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

