Марочко назвал группировки «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, бойцы этих подразделений продвинулись в Днепропетровской области, создавая буферную зону у Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

«Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок »Центр« и »Восток«, а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», – сказал Марочко ТАСС.

Он отметил, что на минувшей неделе ВС России активно продвигались и освобождали населенные пункты на стыке ДНР и Днепропетровской области. При этом успехи отмечаются и на других направлениях СВО.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

Российские войска установили

полный огневой контроль над транспортными путями ВСУ в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.



