    «Интервидение» возвращает шоу-бизнесу человечность
    Сибирячка рассказала о жизни в мигрантском гетто в Новосибирске
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Кулеба вернулся в Киев после побега
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 01:58 • Новости дня

    Трамп заявил о недовольстве ситуацией с жалобой Эстонии на российские МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что подобные инциденты способны привести к серьезным последствиям. Трамп добавил, что ему в скором времени проведут официальный брифинг по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    Политолог Ткаченко: Трамп показал скупое отношение к интересам Британии

    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    19 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Independent: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет, на котором летели американский лидер Дональд Трамп и первая леди США Мелания, был вынужден сесть в лондонском аэропорту Лутон из-за технической неисправности, пишет Independent.

    Как сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом, причиной стала проблема с гидравликой, передает ТАСС. Решение о посадке приняли в целях предосторожности.

    После приземления чета Трампов пересела на резервный вертолет и продолжила путь в аэропорт Станстед, куда изначально и направлялась.

    Телеканал CNN сообщал, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Напомним, Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    19 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта

    Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине после завершения конфликта

    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены участвовать в обеспечении безопасности, когда конфликт «будет урегулирован». Он заверил, что США «помогут поддерживать мир», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», – заявил глава американского государства.

    Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон оказывает поддержку Киеву, предоставляя разведывательные данные.

    Американский лидер выразил уверенность, что мирное урегулирование украинского кризиса будет достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп считает, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Трамп призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России. Американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.

    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    20 сентября 2025, 01:05 • Новости дня
    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31

    Минобороны: Три МиГ-31 совершили плановый перелет в Калининградскую область

    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии, сообщило Минобороны России.

    «19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область», – сообщило Минобороны в Telegram.

    В министерстве уточнили, что маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря и находился более чем в 3 км от острова Вайндло. Во время полета экипажи не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    Отмечается, что полет выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не затрагивал границы других государств. Это «подтверждено средствами объективного контроля», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы допущенного нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    19 сентября 2025, 09:49 • Новости дня
    NYT: Британия не смогла изменить отношение Трампа к Украине и Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пышный прием в Лондоне не убедил Дональда Трампа пересмотреть взгляды по ключевым для Британии вопросам безопасности, включая Украину и Израиль, пишет американская газета The New York Times (NYT).

    Пышный прием, который британцы устроили Дональду Трампу во время его визита, не повлиял на его позицию по ключевым вопросам безопасности, связанным с Украиной и Израилем, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Газета отмечает, что два дня парадов, проездов в позолоченных экипажах и выступлений пилотажных групп явно пришлись Трампу по душе.

    Однако, несмотря на торжественную атмосферу и «беспрецедентную демонстрацию гостеприимства», визит не привел к политическим прорывам. The New York Times подчеркивает, что Трамп не смягчил условия торгового соглашения с Британией и не стал обещать новые шаги по вопросам войны России на Украине и военной кампании Израиля в секторе Газа.

    В то же время издание обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и премьер-министром Кимом Стармером уже можно считать успехом визита для британской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил перед вылетом в Британию, что Украина «в серьезной беде». Трамп также призвал Европу прекратить закупки российской нефти. Число заявок на британское гражданство от американцев выросло на 50%.

    19 сентября 2025, 13:55 • Новости дня
    Захарова обвинила The Washington Post в двойных стандартах

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД раскритиковала The Washington Post за публикацию, в которой Россия обвиняется в использовании убийства Чарли Кирка в пропагандистских целях.

    Захарова в Telegram-канале обратила внимание на двойные стандарты американского издания The Washington Post.

    Она прокомментировала публикацию газеты, в которой Россию обвинили в якобы использовании убийства американского активиста Чарли Кирка в пропагандистских целях.

    Дипломат заявила: «Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации Байдена «использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях?».

    Напомним, 31-летний политический активист Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения во время выступления в Университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    В его убийстве обвинили 22-летнего Тайлера Робинсона.

    Шоу известного американского телеведущего Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live приостановили после высказываний Киммела о смерти Кирка.

    19 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Аналитик: Трамп повторяет ошибку Байдена, оказывая давление на Индию

    Аналитик Юшков: Трамп повторяет ошибку Байдена, оказывая давление на Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты рискуют открыть второй фронт против Индии и России, однако союзники Вашингтона не поддерживают санкционные инициативы, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Юшков отметил, что Дональд Трамп может повторить просчеты Джо Байдена, пытаясь усилить санкционное давление. Эксперт напомнил, что Трамп сам активно критиковал Байдена за рост цен на топливо в США после введения первой волны санкций против России в 2022 году. Тогда Россия переориентировала поставки на Индию, а цена нефти превышала 120 долларов за баррель. «Трамп активно эту историю эксплуатировал», – сказал Юшков, передает «Царьград».

    По мнению эксперта, несмотря на рост добычи, США остаются импортерами нефти и зависят от мирового рынка, что ограничивает возможности Трампа по жестким санкциям. Он уточнил, что газовую отрасль страна контролирует сильнее, но в нефтяной сфере зависимость от импорта сохраняется. Это, по словам Юшкова, и есть «главный сдерживающий фактор для Трампа».

    Юшков также отметил, что ответственность за санкции США и их союзники перекладывают друг на друга. Европейские страны требуют от Вашингтона жестких мер, однако Трамп отвечает, что сначала именно Европа должна отказаться от российской нефти, прежде чем требовать аналогичных шагов от США.

    Ранее министры финансов стран G7 рассматривали возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за закупок российской нефти.

    Министр торговли США Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после прекращения ею закупок нефти из России. Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз установить пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине.

    19 сентября 2025, 17:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры

    Си Цзиньпин обсудил по телефону с Трампом отношения КНР и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вечером 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений во время телефонного разговора.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры вечером в пятницу, передает РИА «Новости».

    Как сообщает Центральное телевидение Китая, разговор состоялся 19 сентября. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Подробности содержания переговоров пока не раскрываются. Официальные комментарии по итогам разговора не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пригласил президента США Дональда Трампа в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Белый дом пока не дал официальный ответ на приглашение.

    Возможная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти на саммите АТЭС в Кенджу в конце октября.

    19 сентября 2025, 11:15 • Новости дня
    Politico: Стармер пышным приемом Трампа не смог добиться отмены пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Пышный государственный прием президента США Дональда Трампа Британии принес рекордные инвестиции, но не обеспечил давно ожидаемого прорыва в сфере торговых пошлин для Британии, сообщает Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и король Карл встретили президента США Дональда Трампа во время официального визита, который сопровождался публичными заявлениями о прочности британско-американских отношений, передает Politico.

    Трамп отметил, что США и Британия «сделали больше добра на планете, чем любые две страны в истории», пообещав, что «мы всегда будем друзьями».

    Однако за внешней демонстрацией дружбы скрываются нерешенные проблемы. Переговоры о снятии 25% тарифов на сталь и алюминий с Британии закончились безрезультатно, и эти пошлины останутся в силе. Кроме того, Стармер в ближайшее время собирается признать государственность Палестины, что вызвало разногласия с Трампом, который заявил, что это одно из немногих расхождений между ними.

    В рамках визита было объявлено о крупных инвестициях и новых соглашениях. Стармер сообщил о подписании сделок на 250 млрд фунтов, в том числе о 30 млрд от американских технологических компаний и о соглашении по развитию технологий, а глава Nvidia пообещал поставить 120 тыс. чипов для новых центров обработки данных в Британии.

    Тем не менее в других сферах Британия не добилась успеха. Стармеру и его команде не удалось добиться отмены пошлин на сталь, что вызывает разочарование среди представителей отрасли и профсоюзов. Помощник генсека профсоюза работников металлургии Community назвал отсутствие прогресса «чрезвычайно разочаровывающим».

    Несмотря на громкие заявления, некоторые эксперты считают, что положительный эффект от визита может быть кратковременным, особенно в свете сохранения тарифов и неопределенности по вопросу поддержки Украины. Помимо этого, внутри страны у Стармера сохраняются сложности: 70% жителей Британии не любят Трампа, и даже позитивные слова от американского президента вряд ли изменят общественное мнение или уладят разногласия внутри Лейбористской партии.

    В то время как команда Стармера видит в визите дипломатическую победу и инструменты для продвижения британских интересов, остается вопрос о том, сможет ли правительство реализовать «особые отношения» на практике, учитывая возможные дипломатические трудности впереди.

    Ранее The New York Times сообщила, что пышный прием в Лондоне не повлиял на взгляды Дональда Трампа по вопросам безопасности, важным для Британии.

    CNN отметил, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Американист Малек Дудаков назвал визит Трампа в Британию клоунадой.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    19 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа пригласить Карла III в США

    The Telegraph: Трамп намерен пригласить короля Карла III в США

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность официального приглашения короля Карла III в Соединенные Штаты на 250-летие независимости США которое состоится в 2026 году, сообщает The Telegraph.

    Президент США Дональд Трамп намерен пригласить короля Карла III посетить Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Telegraph.

    По информации издания, Белый дом рассматривает возможность пригласить британского монарха на празднование 250-летия независимости США, которое состоится в 2026 году.

    По данным источников газеты, Вашингтон хочет, чтобы Британия «сыграла главную роль» в торжествах по случаю юбилея. В то же время подчеркивается, что речь пока идет о предварительных планах, и детали возможного государственного визита еще не обсуждались.

    Американский чиновник, на которого ссылается The Telegraph, отметил, что Дональду Трампу понравилась организация визита в Британию. «Это была действительно фантастическая поездка», – заявил он, добавив, что британская сторона «установила высокую планку для своей будущей поездки» в Соединенные Штаты.

    Ранее Дональд Трамп прибыл в Соединенное Королевство с государственным визитом вечером 16 сентября. Его принял Карл III в Виндзорском замке 17 сентября.

    В Лондоне Трампа чествовали парадами, банкетом и королевскими церемониями. На следующий день он провел переговоры с премьер-министром Киром Стармером в загородной резиденции Чекерс.

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

