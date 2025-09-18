Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
В Магадане двое браконьеров пытались поджечь здание ФСБ
В Магадане задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке поджога здания ФСБ, они пытались запугать сотрудников пограничной службы, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемые связаны с незаконной добычей водных биологических ресурсов, они попытались совершить поджог здания пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Они попытались поджечь здание ФСБ, чтобы запугать пограничников.
По данным ведомства, сначала обвиняемые распылили химическое вещество на территории объекта, что привело к значительному ущербу имуществу и создало угрозу жизни людей. Позже они подготовили три емкости с зажигательной смесью для поджога, но были задержаны.
Отмечается, что мужчины в присутствии адвокатов дали признательные показания. Против них возбуждено дело о приготовлении к теракту.
В январе у браконьера в Находке обнаружили и изъяли шкуру амурского тигра и 12 лап медведей. Ущерб природным ресурсам России оценили в более чем 3 млн рублей.