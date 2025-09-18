В Домодедово задержали ограбивших двух женщин подозреваемых

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчины ворвались в квартиру к двум знакомым женщинам, нанесли им телесные повреждения, связали и угрожали ножом, требуя телефоны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

После похищения имущества они заставили одну из пострадавших написать расписку о несуществующем долге в размере 1 млн рублей под угрозой убийства.

Полицейские задержали подозреваемых и изъяли у них похищенные мобильные телефоны, нож и строительные хомуты, которыми связывали женщин.

Предварительно установлено, что один из задержанных ранее состоял в отношениях с одной из потерпевших. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», их арестовали.

Ранее в Москве местного жителя ограбили неизвестные с применением газового баллончика и топора, задержаны двое подозреваемых.

До этого в Кемеровской области задержали жителя города Прокопьевск, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на сумму более 8,5 млн рублей.