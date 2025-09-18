Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
В Домодедово задержали ограбивших двух женщин подозреваемых
Подозреваемых в разбойном нападении на двух женщин двух москвичей задержали полицейские, сообщили в ГУ МВД по Подмосковью.
Мужчины ворвались в квартиру к двум знакомым женщинам, нанесли им телесные повреждения, связали и угрожали ножом, требуя телефоны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
После похищения имущества они заставили одну из пострадавших написать расписку о несуществующем долге в размере 1 млн рублей под угрозой убийства.
Полицейские задержали подозреваемых и изъяли у них похищенные мобильные телефоны, нож и строительные хомуты, которыми связывали женщин.
Предварительно установлено, что один из задержанных ранее состоял в отношениях с одной из потерпевших. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», их арестовали.
Ранее в Москве местного жителя ограбили неизвестные с применением газового баллончика и топора, задержаны двое подозреваемых.
До этого в Кемеровской области задержали жителя города Прокопьевск, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на сумму более 8,5 млн рублей.