День мониторинга качества воды и Праздник электронной книги отмечают 18 сентября
В четверг, 18 сентября, в России и мире отмечают десятки любопытных праздников, вспоминают важные даты: некоторые из них – в нашем дайджесте торжеств.
В 2003 году 18 сентября было решено отмечать Всемирный день мониторинга качества воды, учредил который Американский фонд чистой воды с тем, чтобы просвещать общественность на темы защиты и очистки водных ресурсов.
Международный день электронной книги учредила тоже компания из США – OverDrive. С 1986 года она осуществляет дистрибуцию цифрового видео и музыкального контента, научных, публицистических и художественных произведений. А 18 сентября предложила популяризировать чтение электронных книг, которые всегда и везде могут сопровождать читателя, почти не занимая места.
Еще одна международное неформальное торжество – День запахов пряностей для глинтвейна. В северных и Скандинавских странах глинтвейн популярен с ранней осени до поздней весны, а вариации пряностей к напитку диктуют не только страны, но и каждый изготовитель, готовящий душистое теплое зелье исключительно по собственному вкусу.
При этом в США 18 сентября празднуют День чизбургера и День уважения, в Иране – Дeнь пepcидcкoй литepaтуpы и пoэзии, в Чили – День независимости.
Кусочком именинного пирога сегодня важно не забыть угостить Глeбa, Дaвидa, Aлeкcaндpa, Зaxapию, Aфaнacия, Aлeкceя, Раиcу, Елизaвeту, Иpaиду, Федopa и Мaкcима.