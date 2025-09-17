Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.0 комментариев
Евродепутат Пиперя подал в суд ЕС на фон дер Ляйен за клевету
Румынский член Европарламента Георге Пиперя подал иск в суд Евросоюза против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за клевету.
Румынский евродепутат Георге Пиперя требует публичных извинений от Урсулы фон дер Ляйен, считая, что она намекнула на его связь с Россией во время парламентских дебатов, передает РИА «Новости».
Он считает, что глава Еврокомиссии публично намекнула на его якобы получение приказов из России, что он расценил как клевету. Европейский суд пока не вынес решения о приемлемости иска.
Ранее евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Депутаты Европарламента не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей уйти в отставку.
