Всемирный день безопасности пациентов и День HR-менеджера отмечается 17 сентября

В среду, 17 сентября, в России и мире празднуют несколько десятков любопытных торжеств и вспоминают важные даты, некоторые из которых раскроем в сводке самых интересных праздников.
Всемирный день безопасности пациентов был установлен в мае 2019 года на 72-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Тогда все 194 государства-члена ВОЗ одобрили предложение о ежегодном празднике 17 сентября, рассказали в ВОЗ. Там пояснили, что цель этой даты – повысить осведомленность и расширить участие общественности в решении проблем, связанных с повышением безопасности пациентов.
Мeждунapoдный дeнь кaнтpи-музыки отмечается 17 сентября с 2000-го года в качестве дани уважения Хэнку Уильямсу – американскому музыканту и автору песен, который сделал стиль музыки кантри едва ли не частью американского культурного кода. Тем удивительнее, что потребовалось Ульямсу на это не более пяти лет, так как на большее его здоровья, разрушаемого выпивкой и запрещенными веществами, не хватило.
Каждая третья среда сентября в России неофициально посвящена специалистам по подбору кадров и управлению персоналом. День HR-специалиста в 2025 году приходится на 17 сентября и предлагает вспомнить о специалистах, отвечающих за выбор коллег, их своевременную зарплату и грамотную адаптацию в коллективе.
А В США 17 сентября празднуют День школьного рюкзака и День запеченного яблока, в Британии – День фитнеса, в Индонезии – День транспорта, в Гондурасе – День учителя.
Пирог для именинников сегодня готовится для Мoиceя, Фeoдopa, Иулиaнa, Миxaилa, Пaвлa, Aлeкcaндpa, Ивaнa, Пeтpa, Елeны, Вacилия, Никoлaя, Cтeпaнa и Гpигopия.