Пользователь товарных знаков Николаева подал в суд на ресторан «Дельфин и русалка»
Компания «Диджитал Прожект», обладающая правом использования товарных знаков музыканта Игоря Николаева, подала в суд на юрлиц, связанных с рестораном «Дельфин и русалка» в Сочи.
В Арбитражный суд Москвы поступил иск о нарушении исключительных прав на бренд, связанном с рестораном в Сочи, сумма требований достигает 5 млн рублей, передает РИА «Новости».
Ответчиками по делу выступают сочинское ООО «Дир Сочи» и московское ООО «Компания систем инжиниринг РУС».
Истец требует взыскать с обеих компаний компенсацию в размере 5 млн рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак «Дельфин и русалка» для услуг в сфере общественного питания.
К делу был привлечен сам Николаев в качестве третьего лица, так как финальное решение суда может затронуть его права или обязанности. Такое ходатайство подало ООО «Компания систем инжиниринг РУС».
С ООО «Дир Сочи» истец планирует заключить мировое соглашение. Рассмотрение иска отложено на октябрь.
Ранее «Диджитал Прожект» уже обращалась в суд по вопросам защиты товарных знаков Николаева. Арбитражный суд Свердловской области взыскал в ее пользу 50 тыс. рублей с владельца интернет-магазина, продававшего шоколадки под маркой «Выпьем за любовь», которая также зарегистрирована как товарный знак Николаева.
