NYT сообщила об утрате Украиной преимущества в применении БПЛА

Резкий рост производства различных беспилотников в России стал причиной того, что Украина лишилась своего прежнего преимущества на поле боя, пишет американская газета The New York Times.
Россия значительно увеличила производство беспилотников, что позволило ей ликвидировать прежнее преимущество Украины в использовании этой техники на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
В начале конфликта российские войска применяли примерно 40 БПЛА разных типов за раз, теперь их число может превышать тысячу.
Издание отмечает: «Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников». По данным The New York Times, массовые поставки, внедрение новых технологий и тактик создали для Украины серьезные проблемы, полностью изменив баланс сил.
Газета оценивает, что сейчас Россия способна ежегодно выпускать около 30 тыс. БПЛА различных видов, а к 2026 году этот показатель может удвоиться. The New York Times утверждает, что вопрос производства беспилотников находится под личным контролем высшего руководства России, которое поставило задачу создать в стране «империю по производству БПЛА», мобилизуя государственные и частные ресурсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны нанесли удары по украинской группировке в Изюме.