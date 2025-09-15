Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
ВС России расширили зону контроля у Доброполья вопреки сопротивлению ВСУ
Пушилин рассказал об увеличении зоны контроля ВС России у Доброполья в ДНР
Бойцы российской армии наращивают присутствие в районе Доброполья, где вооруженные силы Украины предпринимают попытки остановить продвижение, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России-24.
По его словам, российские военные наращивают зону контроля на добропольском направлении в северо-западной части ДНР, сообщает ТАСС.
«Добропольское направление: там также зона контроля увеличивается, несмотря на то, что противник старается максимально сдержать наши подразделения».
По оценке Пушилина, быстрые действия российской армии и формирование выступа у Доброполья создали для ВСУ серьезные логистические трудности. Он отметил, что у украинской стороны возникли проблемы с ротацией личного состава и поставками вооружения во всем северном секторе республики, особенно в славянско-краматорском районе.
Пушилин подчеркнул, что доставка снабжения украинских подразделений осложнена, в том числе по трассе Славянск – Изюм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские источники подтвердили продвижение российских войск на 11 км в районе Доброполья. Военный эксперт Рожин отметил, что этот прорыв может привести к окружению крупной группировки ВСУ. Аналитики считают, что дальнейшее наступление на этом направлении создаст угрозу для коммуникаций украинских войск на Донбассе.