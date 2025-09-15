ВС России расширили зону контроля у Доброполья вопреки сопротивлению ВСУ

Пушилин рассказал об увеличении зоны контроля ВС России у Доброполья в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные наращивают зону контроля на добропольском направлении в северо-западной части ДНР, сообщает ТАСС.

«Добропольское направление: там также зона контроля увеличивается, несмотря на то, что противник старается максимально сдержать наши подразделения».

По оценке Пушилина, быстрые действия российской армии и формирование выступа у Доброполья создали для ВСУ серьезные логистические трудности. Он отметил, что у украинской стороны возникли проблемы с ротацией личного состава и поставками вооружения во всем северном секторе республики, особенно в славянско-краматорском районе.

Пушилин подчеркнул, что доставка снабжения украинских подразделений осложнена, в том числе по трассе Славянск – Изюм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские источники подтвердили продвижение российских войск на 11 км в районе Доброполья. Военный эксперт Рожин отметил, что этот прорыв может привести к окружению крупной группировки ВСУ. Аналитики считают, что дальнейшее наступление на этом направлении создаст угрозу для коммуникаций украинских войск на Донбассе.