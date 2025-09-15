Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки
Кимаковский сообщил о входе ВС России на восточную окраину Константиновки
Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, штурмовые группы Вооруженных сил России вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, передает ТАСС.
Кимаковский сообщил: «Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. ВСУ атаковали север Константиновки. ВС России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.